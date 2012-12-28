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Телефонные мошенники с заменой домофона добрались до Липецка
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248
30 минут назад

Телефонные мошенники с заменой домофона добрались до Липецка

Схема, когда мошенники звонят от имени домофонной компании и предлагают получить ключи от нового домофона, стала набирать обороты в стране в феврале этого года. Сейчас она добралась до Липецка.

Липчанка Марина Серганова поделилась с GOROD48, как пообщалась с лже-сотрудником домофонной компании буквально день назад. От кражи персональных данных ее спасло то, что к номеру, на который звонил аферист, не были привязаны доступ к Госуслугам и банковским приложениям.

- Мужчина представился сотрудником домофонной компании, назвал меня по имени и отчеству, сообщил, что в доме завтра будет замена оборудования на более новое, жильцам нужно получить домофонные ключи. Собеседник хочет уточнить, сколько ключей потребуется нам – два ключа предоставят бесплатно, остальные за доплату в 120 рублей. Ключи будут разносить с 10 утра до полудня. В общем, меня грузили мелкой бытовой информацией, сразу обговаривали вопросы, которые могут появиться при установке домофона, чтобы не было времени задать главный вопрос – почему никаких объявлений о замене оборудования не было на двери подъезда. Все-таки решение об этом принимается не за один вечер и только после опроса жильцов.

Но в момент разговора мысли, что это может быть аферист, просто улетучились – собеседник говорил с запинками, чуть извиняющимся тоном, что пришлось меня потревожить, никакого наглого напора. Потом вишенкой на торте прозвучало – а еще у домофона будет работать система входа по коду без ключа. Так, если ключ размагнитится или я его забуду, все равно смогу попасть в подъезд. Только вот надо привязать мой домофонный ключ к индивидуальному коду доступа (для каждой квартиры своя комбинация, ее лучше никому не говорить), сейчас я получу смс с необходимым кодом.

Код я получила, разговор продолжился: собеседник попросил назвать цифры, чтобы …привязать наши домофонные ключи к индивидуальной комбинации через систему электронного доступа. И, да, я настолько успела довериться незнакомому голосу, что назвала цифры.

Сразу после этого разговор прервался сообщением автоответчика, что Роскомнадзор предполагает действия мошенников, идет несанкционированный доступ к моему аккаунту на Госуслугах, срочно позвоните – и два мобильных номера. Запись продолжалась по кругу, пока я не прервала звонок. Первая реакция – я попалась. Страх, что паспортные данные уже в чужих руках, по ним оформляют кредиты. С компьютера сразу открыла Госуслуги – и смс по двухфакторной идентификации пришло на другой номер. Только тогда вспомнила, что важные пароли и доступы специально привязывала к другому номеру, куда вообще не подключала интернет. Вот такой был мой персональный бзик.

Чуть позже посыпались сообщения: зафиксирован вход на Госуслуги с чужого устройства, срочно позвоните в Роскомнадзор, если это была не я. Тут уже без вариантов, номера и сообщения отправились в бан. Активности на Госуслугах, кроме как с моего компьютера, не было.

Почему попалась на удочку аферистов? Даже не представляла, что домофон, который (если это не система «умного дома») не имеет отношения к всемирной паутине – это же вариант замка с магнитным ключом. Звонок технического работника воспринимался без опаски в отличие от, например, звонка соцработника, сотрудника полиции или прокуратуры. Тон собеседника – располагающий, сам диалог – это желание помочь решить проблему, позволить и дальше пользоваться привычными удобствами. И отсутствие времени, чтобы осознать нелогичность некоторых пунктов: почему не было предупреждения о замене домофона? Зачем подключать магнитный ключ к персональному коду доступа БЕЗ ключа? Зачем вообще МНЕ высылать код для получения цифрового кода доступа, если эта промежуточная информация нужна техническому специалисту для работы? Выводы сделала – приучить себя не говорить по телефону коды из смс любым сотрудникам любых служб.

GOROD48 от себя добавляет: Мошенники постоянно совершенствуют свои методы, но их главное оружие — это наша невнимательность и доверие. Будьте бдительны, чтобы предотвратить случаи обмана и защитить свои данные и свои финансы.
домофон
мошенничество
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