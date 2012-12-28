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Погода в Липецке
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24 минуты назад
Из Липецкой области уйдут дожди и снова потеплеет
В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в области повышенного атмосферного давления – будет преимущественно без осадков.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 июля в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, 5-10 м/сек. Температура ночью будет от +8 до +13 градусов, днем – от +21 до +26 градусов.
В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью будет от +9 до +11 градусов, днем – от +23 до +25 градусов.
День 6 июля стал самым теплым в Липецке в 1938 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2009 году – 5 градусов тепла.
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