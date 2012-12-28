Из Липецкой области уйдут дожди и снова потеплеет

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в области повышенного атмосферного давления – будет преимущественно без осадков.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 6 июля – 17-18 градусов тепла, что на 2-3 градуса ниже нормы, 7 и 8 июля – 20-24 градусов тепла, что на 1-4 градуса выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 июля в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, 5-10 м/сек. Температура ночью будет от +8 до +13 градусов, днем – от +21 до +26 градусов.В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью будет от +9 до +11 градусов, днем – от +23 до +25 градусов.День 6 июля стал самым теплым в Липецке в 1938 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2009 году – 5 градусов тепла.