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33 минуты назад

В Липецкой области ночью пройдет дождь со снегом

15 и 16 октября при прохождении холодного атмосферного фронта в Липецкой области пройдут дожди различной интенсивности, а ночью 15 октября — с мокрым снегом. 17 октября атмосферное давление в регионе начнет расти, осадки прекратятся. Среднесуточные температуры воздуха составят 6-8 градусов тепла, что в пределах нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 октября в Липецкой области облачно, днем с прояснениями, ночью дожди местами с мокрым снегом, днем местами небольшие дожди. Ветер южный, 7-12 м/сек. Температура ночью от 0 до +5 градусов, днем — от +6 до +11 градусов. 

В Липецке облачно, днем с прояснениями, ночью дождь с мокрым снегом, днем небольшие дожди. Температура ночью — от +1 до +3 градусов, днем — от +8 до +10 градусов.

День 15 октября стал самым теплым в Липецке в 2018 году, тогда в городе было +22. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1976 году — 14 градусов мороза. 

снегопад
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