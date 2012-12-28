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Погода в Липецке
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33 минуты назад
В Липецкой области ночью пройдет дождь со снегом
15 и 16 октября при прохождении холодного атмосферного фронта в Липецкой области пройдут дожди различной интенсивности, а ночью 15 октября — с мокрым снегом. 17 октября атмосферное давление в регионе начнет расти, осадки прекратятся. Среднесуточные температуры воздуха составят 6-8 градусов тепла, что в пределах нормы.
В Липецке облачно, днем с прояснениями, ночью дождь с мокрым снегом, днем небольшие дожди. Температура ночью — от +1 до +3 градусов, днем — от +8 до +10 градусов.
День 15 октября стал самым теплым в Липецке в 2018 году, тогда в городе было +22. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1976 году — 14 градусов мороза.
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