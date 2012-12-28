Погода в Липецке
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34 минуты назад
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Снегопад сменят дожди
В Липецкой области выпал первый снег. По словам синоптиков, снег сменят дожди, к середине недели осадки прекратятся.
— Снег несет циклон, который движется со стороны Белоруссии на север европейской территории России, — рассказала дежурный синоптик липецкого гидрометеоцентра Дания Знойкина. — Над территорией области проходит холодный фронт этого циклона.
Сегодня ночью в Липецкой области ожидаются дожди, местами с мокрым снегом, вероятнее всего на севере области. Завтра днем будут уже небольшие дожди, без снега. К 17 октября осадки и вовсе прекратятся.
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