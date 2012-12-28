Прокуратура предупреждает о новом способе мошенничества — через открытки

Пересылаемая электронная поздравительная открытка может скрывать за собой фишинговые ссылки либо вредоносное программное обеспечение.

Прокуратура Липецкой области сообщила о новом способе мошенничества — через электронные поздравительные открытки, пересылаемые через SMS-сообщения или мессенджеры.«Пересылаемая электронная поздравительная открытка может скрывать за собой фишинговые ссылки либо вредоносное программное обеспечение. В случае нажатия на такую картинку в телефоне может произойти переход на подозрительную ссылку и последующую установку вредоносного программного обеспечения. В результате злоумышленникам открывается доступ ко всем персональным данным пользователя, логинам и паролям его онлайн-кабинетов. Далее мошенникам не составит труда использовать добытые сведения для дистанционного оформления кредитов от имени пользователя, денежных переводов, а также для вымогательства денег за распространение сведений личного характера. При этом злоумышленники могут отправлять такие открытки также со взломанных аккаунтов социальных сетей друзей и близких родственников», — предупреждает прокуратура.Липчанам советуют: увидев в своем телефоне праздничную картинку либо иной документ, пересланный через мессенджер или SMS-сообщение, не нажимайте на него и не переходите ни по каким ссылкам.