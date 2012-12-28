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122
сегодня, 20:55
В Ельце и районе отменен красный уровень
Желтый уровень угрозы для Липецкой области пока остается.
Экстренные службы дали отбой красному уровню, означающему «Угрозу атаки БПЛА» для Ельца и Елецкого района, с сохранением желтого уровня «Воздушная опасность» по Липецкой области.
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