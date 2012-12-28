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1068
сегодня, 17:13
4

В Липецкую область придут дожди и станет немного прохладнее

В ближайшие сутки с приближением к территории Липецкой области средиземноморского циклона в регионе пройдут небольшие дожди. 6 октября наша область попадет под влияние атмосферных фронтов этого циклона – пройдут дожди различной интенсивности. 7 октября прогнозируется преимущественно без осадков.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 5 и 6 октября — 13-14 градусов тепла, что на 5 градусов выше климатической нормы, 7 октября — 17 градусов тепла, что на 8 градусов выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 октября в Липецкой области облачно, ночью местами небольшие дожди, днем небольшие, местами умеренные дожди. Ветер южный, днем с переходом на западный, 5-10 м/сек. Температура ночью от +8 до +13 градусов, днем — от +14 до +19 градусов. 

В Липецке облачно, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь. Температура ночью — от +10 до +12 градусов, днем — от +16 до +18 градусов.

День 5 октября стал самым теплым в Липецке в 1946 году, тогда в городе было +28. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1910 году — 7 градусов мороза.

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Комментарии (4)

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vlad
15 минут назад
Как обычно, в Липецке только обещают. Две капли упадёт, у них уже дождь.
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Света
сегодня, 18:49
зонт не взяла работаю до 02:00 надеюсь дождя не будет ночью.
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Лена
сегодня, 18:15
Ждем не дождемся сильного снега и морозов.Липчане уже хотят встать на лыжи.
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Ну, Ну..
сегодня, 17:31
4 октября подошло к концу. А прогноз на 5 октября где?
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