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Погода в Липецке
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сегодня, 17:13
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В Липецкую область придут дожди и станет немного прохладнее
В ближайшие сутки с приближением к территории Липецкой области средиземноморского циклона в регионе пройдут небольшие дожди. 6 октября наша область попадет под влияние атмосферных фронтов этого циклона – пройдут дожди различной интенсивности. 7 октября прогнозируется преимущественно без осадков.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 октября в Липецкой области облачно, ночью местами небольшие дожди, днем небольшие, местами умеренные дожди. Ветер южный, днем с переходом на западный, 5-10 м/сек. Температура ночью от +8 до +13 градусов, днем — от +14 до +19 градусов.
В Липецке облачно, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь. Температура ночью — от +10 до +12 градусов, днем — от +16 до +18 градусов.
День 5 октября стал самым теплым в Липецке в 1946 году, тогда в городе было +28. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1910 году — 7 градусов мороза.
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