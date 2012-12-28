Липецкая вечЁрка: труп у дороги, пострадавшая от падения светофора и новый-старый мэр Ельца

Сегодня, 4 октября, стало известно, что недалеко от особой экономической зоны нашли труп, пострадавшая от падения светофора липчанка уже неделю ходит по врачам, и в Ельце избрали мэра.