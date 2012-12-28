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Липецкая вечЁрка: труп у дороги, пострадавшая от падения светофора и новый-старый мэр Ельца
Общество
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16 минут назад
Липецкая вечЁрка: труп у дороги, пострадавшая от падения светофора и новый-старый мэр Ельца
Сегодня, 4 октября, стало известно, что недалеко от особой экономической зоны нашли труп, пострадавшая от падения светофора липчанка уже неделю ходит по врачам, и в Ельце избрали мэра.
Погибший — 44-летний мужчина, который был судим и употреблял наркотики.
«Вот так пойдешь в кустики, а там труп», — поделился своими страхами Ю.
«Всегда возникает такая мысль, когда иду в кустики!» — ответил ему 26-й.
Полицейские установили личность мужчины, тело которого нашли накануне на Центральном пляже. Это 44-летний липчанин. Следов насильственной смерти на его теле не было. По предварительной версии, он утонул.
«Он решил поплавать в одежде? Что за чушь!» — не поверила Лиза.
Неделю назад GOROD48 рассказал о том, что на площади Героев светофор сбил с ног 23-летнюю липчанку. Ее отвезли в БСМП, а 30 сентября выписали. Однако девушка продолжает ходить по врачам. У нее проблемы с глазом, ушиб копчика и сотрясение мозга.
Руководство предприятия «Липецкгорсвет» предложило девушке компенсировать моральный и материальный вред, однако сумма ее не устроила. Столько уже потрачено на лечение. Если полюбовно договориться не получиться, липчанка собирается обратиться в суд.
Комментаторы неоднозначно отнеслись к этой новости.
«Смотреть по сторонам надо, куда ты идёшь, сама виновата, проморгала всё», — написал Фил.
«Идете Фил по улице и вам на голову падает, например, бутылка кем-то брошенная, и вы пострадали! Ну, а вам скажут, когда идете мимо дома, надо было смотреть наверх, а вы куда смотрели?» — не согласился с ним комментатор.
«Вся помощь оказывалась по полису. Окулист тоже. Интересно на что она потратилась? Какие справки она предоставит в суд? Видимо, сумму морального ущерба хочется выше», — предположил Либерман.
«К врачам в поликлинике по омс запись бывает — не дождаться, по две недели приходиться ждать иногда. То в отпуске врач, то на больничном, то просто расписан график. Если вы терпила и вам ваше здоровье не важно, то ждите. Лучше вообще без травм и выплат компенсаций оказаться, чем вот так вот «хотеть сумму побольше», — ответил ему Имя.
«Вам откуда знать что вся помощь оказывалась по полису? Препараты лекарственные сейчас тоже выдают бесплатно? Сомнительно», — добавил Гость.
Полкусанный собаками ребенок из Ельца получит компенсацию 80 000 рублей от местной мэрии. Такое решение вынес Елецкий городской суд по иску прокуратуры. Судья нашел связь между действиями, точнее бездействием, сотрудников управления коммунального хозяйства и происшествием: в городе расплодились бездомные собаки.
«Да отстреляйте Вы их наконец то, сколько можно?» — потребовала Правда.
«Собак трогать нельзя. Они же животные. А детей в клочья рвать можно. Компенсацию дадут и ни в чем себе не отказывай, лечись», — написал Ю.
«Платить должна не мэрия из бюджета, а конкретные исполнители из своего кармана», — считает Житель.
Елецкий мэр Евгений Боровских остается на второй срок. Такое решение сегодня большинством голосов приняла сессия городского Совета. Соперником Евгения Боровских был безработный Александр Карасев.
Всю неделю в Липецке стояла прекрасная погода, а на выходные природа решила подкинуть горожанам неприятный сюрприз. Завтра похолодает, да еще и небольшой дождь ожидается. По прогнозам синоптиков, температура в городе будет колебаться от +16 до +18 градусов.
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