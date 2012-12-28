У дороги Липецк-Грязи нашли тело мужчины с гнилостными изменениями

Мужчине было 44 года.

Днём 3 октября в лесном массиве у дороги Липецк-Грязи-Песковатка в районе кольца особой экономической зоны нашли тело мужчины с гнилостными изменениями.Личность погибшего установлена. Мужчине было 44 года. Известно, что он судим и употреблял наркотики.Тело мужчины направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Причины его смерти устанавливаются.— По факту обнаружения тела мужчины началась доследственная проверка, — сообщили GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области.