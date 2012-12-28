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Происшествия
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сегодня, 10:20
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У дороги Липецк-Грязи нашли тело мужчины с гнилостными изменениями
Мужчине было 44 года.
Личность погибшего установлена. Мужчине было 44 года. Известно, что он судим и употреблял наркотики.
Тело мужчины направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Причины его смерти устанавливаются.
— По факту обнаружения тела мужчины началась доследственная проверка, — сообщили GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области.
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