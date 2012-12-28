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Общество
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сегодня, 09:40
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Покусанному собаками ребёнку мэрия выплатит 80 000 рублей
После нападения бездомных собак на руках и ногах мальчика осталось множество укусов и царапин.
После нападения собак на руках и ногах мальчика осталось множество укусов и царапин.
В суде была установлена причинно-следственная связь между нападением собак на мальчика и действиями управления: оно не оценило количество безнадзорных животных в Ельце, не выяснило места обитания агрессивных собак, и не сделаны заявки на отлов животных, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
В пользу несовершеннолетнего взыскана компенсация морального вреда в 80 000 рублей.
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