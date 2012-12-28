Покусанному собаками ребёнку мэрия выплатит 80 000 рублей

После нападения бездомных собак на руках и ногах мальчика осталось множество укусов и царапин.

Елецкий городской суд рассмотрел иск прокурора к Управлению коммунального хозяйства администрации Ельца в интересах покусанного бездомными собаками ребёнка.После нападения собак на руках и ногах мальчика осталось множество укусов и царапин.В суде была установлена причинно-следственная связь между нападением собак на мальчика и действиями управления: оно не оценило количество безнадзорных животных в Ельце, не выяснило места обитания агрессивных собак, и не сделаны заявки на отлов животных, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.В пользу несовершеннолетнего взыскана компенсация морального вреда в 80 000 рублей.