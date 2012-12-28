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Общество
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сегодня, 09:40
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Покусанному собаками ребёнку мэрия выплатит 80 000 рублей

После нападения бездомных собак на руках и ногах мальчика осталось множество укусов и царапин.

Елецкий городской суд рассмотрел иск прокурора к Управлению коммунального хозяйства администрации Ельца в интересах покусанного бездомными собаками ребёнка.

После нападения собак на руках и ногах мальчика осталось множество укусов и царапин.

В суде была установлена причинно-следственная связь между нападением собак на мальчика и действиями управления: оно не оценило количество безнадзорных животных в Ельце, не выяснило места обитания агрессивных собак, и не сделаны заявки на отлов животных, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

В пользу несовершеннолетнего взыскана компенсация морального вреда в 80 000 рублей.
собаки
животные
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Комментарии (14)

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Cожрут
31 минуту назад
Эти собачки стаями бегают на Новолипецке, во дворах домов по ул.Суворова, до школы и обратно добираться дети боятся, приходится обходить. Уже три года стаей бегают, никому дела нет.
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Вика
35 минут назад
Видела, как собака кидалась на людей, рядом с грузинским вокзалом. Страшно.
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Викторм
сегодня, 11:41
Надеюсь собак усыпили?
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Алексей
сегодня, 11:26
Член фракции КПРФ в Законодательном собрании Оренбургской области Иван Кочугуров обратился в генеральную прокуратуру с просьбой строго наказать зоозащитников. Депутат вспомнил об инциденте 2023 года, когда собака напала на восьмилетнего мальчика, но после в интернете начали появляться сообщения от зоозащитников о вине самого ребенка в случившемся.
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Ю
сегодня, 11:01
Собак трогать нельзя. Они же животные. А детей в клочья рвать можно. Компенсацию дадут и ни в чем себе не отказывай, лечись.
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Котэ-философ
сегодня, 10:50
Можно выйти в ноль затрат для ИП, если заниматься контрафактными "три кота" и быть покусанным собаками!
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Правда
сегодня, 10:31
Да отстреляйте Вы их наконец то,сколько можно?
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Гостья1
сегодня, 10:22
А почему администрации округов не обследуют территории на предмет нахождения бродячих беспризорных собак и не подают заявок на отлов?
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Гостья1
сегодня, 10:18
Любители собак - это владельцы,которые регистрируют ,лечат,прививают, содержат не нарушая санитарных норм проживания своих животных и не причиняют неудобств соседям,самостоятельно организуют места выгула с уборкой территории ,на поводке в местах,отведенных администрацией поселений! Всех остальных животных можно условно считать безпризорными ,не обследованными и,безхозными. Их нахождение в жилой зоне может представлять угрозу безопасности жителям и создавать угрозу распространения опасных заболеваний.
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Житель
сегодня, 10:08
Интересно, а согласны ли специалисты Управления коммунального хозяйства администрации Ельца чтобы их покусали собаки за 80 тыс руб.???
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