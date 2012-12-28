На месте происшествия работают криминалисты.

Сегодня на Центральном пляже Липецка обнаружен труп мужчины. Его достали из воды. Сейчас труп осматривают криминалисты.— Личность и обстоятельства смерти мужчины устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.



