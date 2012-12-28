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Происшествия
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сегодня, 14:20
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На центральном пляже Липецка обнаружен труп мужчины
На месте происшествия работают криминалисты.
— Личность и обстоятельства смерти мужчины устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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