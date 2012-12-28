Полицейские установили личность найденного на пляже мертвого мужчины

Полицейские установили личность мужчины, чей труп был найден днем 3 октября в реке Воронеж у Центрального пляжа. Погибший — житель Липецка, 1979 года рождения.Следов насильственной смерти на его теле не нашли, по предварительным данным, мужчина утонул.СК начал доследственную проверку обстоятельств его гибели.