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Происшествия
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сегодня, 09:42
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Полицейские установили личность найденного на пляже мертвого мужчины
Следов насильственной смерти на его теле не нашли, по предварительным данным, мужчина утонул.
СК начал доследственную проверку обстоятельств его гибели.
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