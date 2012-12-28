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Политика
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сегодня, 11:25
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Евгений Боровских остался главой Ельца
За его кандидатуру проголосовало большинство елецкого городского Совета.
«Большинством голосов депутаты выбрали Евгения Боровских. Торжественную присягу он принесёт на сессии горсовета, которая должна пройти 10 октября», — сообщает правительство области.
Евгений Боровских родился в 1983 году в Липецке. Имеет два высших образования: юридическое (Воронежский институт МВД РФ) и экономическое (Кубанский государственный аграрный университет). До своего первого избрания мэром Ельца в сентябре 2019 года руководил управлением имущественных и земельных отношений Липецкой области.
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