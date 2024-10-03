Вася ждёт вашего дыхания: в Липецке работают шесть точек обучения первой помощи

Там можно научиться накладывать жгут, освоить технику искусственного дыхания и непрямого массажа сердца.





























Как рассказала GOROD48 преподаватель учебно-методического центра по гражданской обороне УГПСС Липецкой области Наталья Цыкова, пенсионеры и молодые мамы с детьми с удовольствием обучаются оказанию первой помощи, узнают, как правильно накладывать жгут и бинтовать, изучают, виды кровотечений, осваивают технику искусственного дыхания и непрямого массажа сердца.







В помощь липчанам — четыре профессионала: два преподавателя учебно-методического центра, которые рассказывают, как действовать при сигнале оповещения и как собрать тревожный чемоданчик, и два медика — сотрудники центра постдипломиного образования, которые учат правильно обращаться с манекеном Васей.



На Васе показывают, как правильно делать искусственное дыхание, как проводить непрямой массаж сердца, отрабатывают постановку рук: куда, как и сколько раз нажимать. Количество, скорость, интенсивность, сила нажатия — всё здесь имеет жизненно важное значение.



Внутри палатки расскажут, что нуждающегося в медицинской помощи человека нельзя оставлять на спине, чтобы не запал язык, и покажут, как правильно его поворачивать. Там же стоят аварийные дизелегенераторы и прочие устройства жизнеобеспечения в критических условиях.











— Всё это полезные знания и навыки, главное — чтобы они никогда не пригодились в жизни! — Вздыхают стоящие неподалёку торговцы.



Завтра учебный центр продолжит работу и ждёт всех желающих. Как рассказала GOROD48 преподаватель учебно-методического центра по гражданской обороне УГПСС Липецкой области Наталья Цыкова, пенсионеры и молодые мамы с детьми с удовольствием обучаются оказанию первой помощи, узнают, как правильно накладывать жгут и бинтовать, изучают, виды кровотечений, осваивают технику искусственного дыхания и непрямого массажа сердца.В помощь липчанам — четыре профессионала: два преподавателя учебно-методического центра, которые рассказывают, как действовать при сигнале оповещения и как собрать тревожный чемоданчик, и два медика — сотрудники центра постдипломиного образования, которые учат правильно обращаться с манекеном Васей.На Васе показывают, как правильно делать искусственное дыхание, как проводить непрямой массаж сердца, отрабатывают постановку рук: куда, как и сколько раз нажимать. Количество, скорость, интенсивность, сила нажатия — всё здесь имеет жизненно важное значение.Внутри палатки расскажут, что нуждающегося в медицинской помощи человека нельзя оставлять на спине, чтобы не запал язык, и покажут, как правильно его поворачивать. Там же стоят аварийные дизелегенераторы и прочие устройства жизнеобеспечения в критических условиях.— Всё это полезные знания и навыки, главное — чтобы они никогда не пригодились в жизни! — Вздыхают стоящие неподалёку торговцы.Завтра учебный центр продолжит работу и ждёт всех желающих.

В рамках Всероссийской тренировки по гражданской обороне, которая проходит три дня — со 2 по 4 октября, в Липецкой области работают учебно-методические точки по оказанию первой медицинской помощи.В Липецке такие площадки оборудованы в гипермаркете «Ашан», ТЦ «Ривьера», на парковке у гипермаркета «Линия», на Центральном рынке и на автовокзале, на площади Плеханова, 1.Палатка на Центральном рынке работает с 11:00 до 18:00. Сегодня к 15:00 её уже успели посетить 40-50 человек. Основной поток учеников пришёлся на утро — люди идут на рынок и заодно узнают для себя что-то полезное.