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1513
сегодня, 15:10
19

Металлургов к 6-й доменной печи и Стану-2000 будут возить на старых трамваях

За пересадку с новых, правда, деньги брать с них не будут.

GOROD48 уже писал о том, что в концессию по модернизации горэлектротранспорта в Липецке не вошла замена трамвайных сетей от площади Металлургов до стана-2000 — сейчас работников промзоны Левобережья по улицам Ферросплавной и Алмазной возят электробусами маршрута №5к. А сегодня мы выяснили, что в концессию не попал и участок трамвайных путей от остановки «Улица Чехова» в районе Тракторного до шестой доменной печи. Участок от остановки «Памятник Танкистам» до «Улицы Чехова» концессионер обязался ввести в эксплуатацию к концу года, но дальше, от «Улицы Чехова» до ДП-6, металлургов будут возить на старых трамваях по старым путям!

— Исходя из сложившихся условий, в качестве временного решения планируется организация подвозного трамвайного маршрута от ДП-6 до улицы Чехова по старым путям и старыми трамваями с бесплатной пересадкой на новые трамваи. В перспективе будем изыскивать возможности и источники финансирования, чтобы капитально отремонтировать участки от ДП-6 до улицы Чехова и от Стана-2000 до улицы 9 Мая и запустить туда новые трамваи, — сообщил GOROD48 источник в липецкой мэрии.

Ранее было подсчитано, что для того, чтобы переложить старые трамвайные ветки в Левобережье, не попавшие в концессию, заменить на новые 19,7 км путей, необходимы 4,6 миллиарда рублей.

Городской департамент транспорта в августе прошлого года временно компенсировал отсутствие трамваев, которые ходили до Стана-2000, автобусом №5к. Но автобус, как и позже заменивший его электробус оказались крайне неудобными вариантами. Ведь автобусы и электробусы едут не по выделенной полосе, а в общем потоке. А на дороге — не без ДТП и иных форс-мажоров. В итоге пассажиры опаздывают на работу. Не вариант, конечно, и та ситуация, которую как временную меру предлагает мэрия: с пересадкой с новых трамваев на старые. Ведь все временное у нас обычно становится постоянным.
концессия
трамвай
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Комментарии (19)

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Как гость
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Сначала новые
мизантроп
6 минут назад
конгениальное решение. впрочем, как всегда..
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Клюев
13 минут назад
Пересадка с трамвая на трамвай крайне "удобный" вариант
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911
38 минут назад
Их можно и на подводах возить - все равно все сломают
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Старожил
43 минуты назад
Как всегда - все через жопу!
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коля
48 минут назад
Тема офигенная .ехать на трамвае с пересадками.Со смены. Вы че смеетесь..Там реально кто это выдумывает с головой не дружит.
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Хватит жаловаться!
56 минут назад
Там вон в городе людей дорожными знаками травмирует. Небыло на тракторном дорог, знаков, трамваев и не надо. Зато все целые, счастливые и пьяные)))
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Олег48
сегодня, 16:36
Нлмк со своими возможностями вполне могли бы профинонсировать это благое дело.
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65+
сегодня, 16:25
Не зря Уваркин занимался путями , прикарманил часть средств и хватила жене на мандат в сенаторы !
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1
сегодня, 16:04
Чудеса!
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Алкан лтз
сегодня, 16:02
Быдле быдлячий транспорт!
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ЛОНД
сегодня, 16:29
Чем других оскорблять, сам бы покатался на трамвайчике да поработал на шестой доменной. А то всё стаканы переставляешь, бестолочь!
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ну да
50 минут назад
Чем других оскорблять, сам бы покатался на трамвайчике да поработал на шестой доменной. А то всё стаканы переставляешь, бестолочь! ЛОНД, что такое "сарказм" тебе неведомо..
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