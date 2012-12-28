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Общество
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сегодня, 15:10
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Металлургов к 6-й доменной печи и Стану-2000 будут возить на старых трамваях
За пересадку с новых, правда, деньги брать с них не будут.
— Исходя из сложившихся условий, в качестве временного решения планируется организация подвозного трамвайного маршрута от ДП-6 до улицы Чехова по старым путям и старыми трамваями с бесплатной пересадкой на новые трамваи. В перспективе будем изыскивать возможности и источники финансирования, чтобы капитально отремонтировать участки от ДП-6 до улицы Чехова и от Стана-2000 до улицы 9 Мая и запустить туда новые трамваи, — сообщил GOROD48 источник в липецкой мэрии.
Ранее было подсчитано, что для того, чтобы переложить старые трамвайные ветки в Левобережье, не попавшие в концессию, заменить на новые 19,7 км путей, необходимы 4,6 миллиарда рублей.
Городской департамент транспорта в августе прошлого года временно компенсировал отсутствие трамваев, которые ходили до Стана-2000, автобусом №5к. Но автобус, как и позже заменивший его электробус оказались крайне неудобными вариантами. Ведь автобусы и электробусы едут не по выделенной полосе, а в общем потоке. А на дороге — не без ДТП и иных форс-мажоров. В итоге пассажиры опаздывают на работу. Не вариант, конечно, и та ситуация, которую как временную меру предлагает мэрия: с пересадкой с новых трамваев на старые. Ведь все временное у нас обычно становится постоянным.
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