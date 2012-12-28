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2713
сегодня, 13:15
18

Трамвайная концессия. Приоритет — запуск движения через Октябрьский мост в район Тракторного

Затем — демонтаж старых путей на улицах Московской, Циолковского и Терешковой. Но в мэрии Липецка считают, что концессионер уже выбился из графиков.

Через две недели синоптики обещают дожди. Успеет ли концессионер, «Мовиста Регионы Липецк», закончить к этому времени земляные работы под обустройство новых трамвайных путей от памятника Танкистам до памятника липецкому трактору? А это — 4 километра за исключением 480 метров Октябрьского моста, на котором до строительства новой эстакады останутся старые рельсы.

У генподрядчика концессионера, компании «СтройСервис», говорят, что стараются использовать погожие дни для того, чтобы максимально завершить земляные работы до дождей: вырыть котлованы под новые опоры контактной сети, забетонировать их, вырыть траншеи под новые пути, утрамбовать землю под засыпку их песком и щебнем для последующей укладки рельсошпальной решетки. «Чтобы не ковыряться в грязи». Впрочем, грязи там и в дождь будет мало, ведь грунт на месте укладки новых рельс преимущественно песчаный.

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По срокам, пассажиры уже в этом декабре должны добираться на трамвае от памятника Танкистам через Октябрьский мост к улице Чехова в районе Тракторного по ветке, по которой раньше ходил от Центрального рынка трамвай-«единичка». Сейчас с двух сторон — от проспекта Победы и от улицы Краснозаводской — «СтройСервис» тянет к аварийному мосту новые пути. Как только этот участок введут в эксплуатацию, трамваи смогут возить пассажиров от остановки «Полиграфический комплекс» до остановки «Улица Чехова» через старый мост.

Кстати, проект строительства нового моста рядом с Октябрьским уже проходит госэкспертизу. Как сообщила вице-мэр Светлана Сурмий, техническая часть проекта на выходе, а в октябре эксперты должны закончить проверку сметы моста на достоверность.

Как только концессионер завершит земляную часть прокладки новой трамвайной ветки с правого берега на левый, часть строителей переместится на улицы Московскую, Циолковского и Терешковой, чтобы продолжить демонтаж старых путей, по которым раньше ходил трамвай-«единичка» от остановки «Кольцо 9-го микрорайона» до Центрального рынка. По плану, ее должны сдать в эксплуатацию до конца 2025 года. Тогда же должны быть завершены работы по строительству трамвайной ветке в 2,6 км, которая соединит улицу Катукова через улицу Стаханова с Воронежским шоссе. Если ранее предполагалось, что эта стройка начнется уже в этом году, то теперь из-за ряда форс-мажоров ее начнут в 2025-м с большим риском не уложиться в заранее оговоренные с правительством области и мэрией сроки.

Тут чисто математика: один километр трамвайного пути с учетом строительства всей сопутствующей инфраструктуры (контактной сети, остановок, развязок) «Мовиста Регионы Липецк» строится два месяца. Умножаем 5,2 километра (в двухпутном измерении) на два и получаем 11 месяцев работы. Выходит, чтобы не выбиться из графика, нужно начать строительство ветки не позже января.

Однако загвоздка в том, что концессионер до сих пор не представляет себе трассировки новой ветки: оказалось, что некоторые земельные участки находятся в частной собственности. Судебных решений об их переходе в муниципальную собственность пока нет. Также под местом будущего строительства проходит силовой кабель. У концессионера до сих пор нет понимания, в какие сроки этот кабель будет вынесен из места работ. Есть и эконом-вариант: построить часть трамвайной ветки просто по тому месту, по которому сейчас проходит барьер, надвое разделяющий дорогу по улице Стаханова между улицами Белана и Свиридова. В любом случае, трассировки будущей трамвайной ветки на бумаге пока нет.

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Следующий форс-мажор — строительство большого разворотного трамвайного кольца на улице 9 Мая. Из-за того, что в концессию не вошли работы по замене 19,7 км трамвайных путей в промзоне Левобережья, было решено сохранить ветку, по которой трамваи ходили от новых проходных НЛМК к Стану-2000 по переулку Бестужева и улицам Ферросплавной и Алмазной. Так как концессионер заявил, что его вагоны поедут только по новым рельсам, на этом самом разворотном кольце должны крутиться и отстаиваться и новые, и старые трамваи. Новые будут подъезжать туда по улицам Металлургов и 9 Мая, старые — от Стана-2000. Беда в том, что место для разворотного кольца находится снова-таки на частных земельных участках. И это тормозит строительство ветки, по которой ранее ходили трамваи маршрута №5. А еще с этого участка генподрядчик, «СтройСервис», снял рабочих и бросил их на строительство ветки с правого берега на новый, о которой было сказано выше.

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зеленым выделены готовые участки трамвайной сети 

В мэрии считают, что концессионер изрядно выбился из утвержденного на всех уровнях вплоть до Минтранса графика. Завтра будет плановая проверка исполнения компанией «Мовиса Регоины Липецк» ее обязательств и этот сбой будет отражен в документах.

— Для нас очевидна нехватка рабочих рук на объектах концессии. Налицо риски не выполнения работ в сроки. И это при том, что мы как концедент обеспечиваем бесперебойное финансирование проекта, — рассказал GOROD48 источник в администрации Липецка, хорошо знакомый с ситуацией.

Кстати, согласно договору, штрафы на концессионера за срыв сроков мэрия, может наложить лишь спустя 180 дней после 31 декабря 2025 года. По 10 тысяч рублей за каждый день просрочки.

Напомним, что работы по модернизации трамвайной сети в Липецке разбиты на несколько этапов. Всего в городе планируется реконструировать 40,8 километра существующих путей и построить 5,2 километра новой линии, которая пойдет от улицы Катукова по улице Стаханова до Воронежского шоссе.



концессия
трамвай
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Комментарии (18)

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Как гость
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Тотоша
сегодня, 16:56
Нужно было изначально сосредоточиться на участке Чехова- 21 микр но они полезли на ул Металлургов.
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Виолета
сегодня, 16:46
А мы и не сомневались что не успеете.
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водитель со стажем......
сегодня, 16:42
Представьте - рельс не будет, какая широкая дорога сразу станет. Про пробки также можно забыть.
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Тоже водитель
48 минут назад
Я скажу вам по секрету, что в Липецке больше всего машин на семью. Соответственно, человек лучше возьмёт тачку за лям и будет стоять в пробке, чем заплатить 30р и за такое же время добраться до дома/работы. И пробки не из-за количества полос, а из-за колец, на которых все стоят как истуканы, это я молчу ещё про то, как никто не знает понятия "дублирующий светофор". Соответственно трамвай у нас что? Объезжает пробку, вмещает бОльшее количество людей, ну и экологично. Но к сожалению вы не поймёте:(
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не эксперт
сегодня, 16:17
трамваи никому не нужны это факт. едут медленно и дребезжат. снести как троллейбусы и больше пазиков закупить.
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Так и есть
сегодня, 16:44
Чтоб тебе всю жизнь на пазиках ездить !!!
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Гость
сегодня, 16:11
В сроки не укладываются, потому что работают на этих рельсах три калеки , не знаю какая там зарплата , но работать надо а не сидеть на жопе .
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Житель Липецка
сегодня, 14:26
Вместо рельс лучше бы дорогу через реку в 4 полосы сделали. Да и везде по городу таким же Макаром расширили.
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Липчанин
42 минуты назад
Москву это не спасло! И что в итоге? А в итоге в Москве сегодня открыли новую трамвайную ветку
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Восторженный обыватель
сегодня, 14:23
Очередной оглушительный успех!
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евген
сегодня, 13:54
да на хрен вообще этот трамвай нужен
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Иван
сегодня, 15:16
За 14 миллиардов не нужен трамвай. Он не оправдает себя
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Дятлу евгену
сегодня, 14:53
Езжай в село там трамваев нет
Ответить
Дятлу любителю трамваев
сегодня, 15:12
Езжай в село там трамваев нет Как трамвай был убыточным у нас в городе, так и останется. Не те пассажиропотоки. Плюс 20 млрд ухлопают, на которые могли бы третий мост через Воронеж построить. Надо же - стройка вовсю, и тут - оба-на! - существующий мост для трамваев не подходит!, оба-на! - концессионер не знает трассировку! Прямо водевиль какой-то.
Ответить
Уч
сегодня, 16:25
Как трамвай был убыточным у нас в городе, так и останется. Не те пассажиропотоки. Плюс 20 млрд ухлопают, на которые могли бы третий мост через Воронеж построить. Надо же - стройка вовсю, и тут - оба-на! - существующий мост для трамваев не подходит!, оба-на! - концессионер не знает трассировку! Прямо водевиль какой-то. Кому пришла такая идея с трамваями? Безумство
Ответить
+
сегодня, 13:33
Хочется верить, что от Полиграфического комплекса до КТЗ будут нормально сделаны все пути, а не как сейчас: одни ямы до рельсов и после.
Ответить
-
сегодня, 15:36
Где у тебя рельсы между Полиграфом и КТЗ?
Ответить
+
сегодня, 17:33
Где у тебя рельсы между Полиграфом и КТЗ? Ты?... Удивительно. Не знакомы мы. Поезжайте по указанному маршруту на карте - и, возможно, рельсы разглядите...)))) А ещё ямы рассмотрите. ;)
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