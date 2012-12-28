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7958
сегодня, 14:08
15

Упавший в логу из-за разрытой ямы молодой человек умер в больнице

Дело о его гибели передают в Следственный комитет.

В больнице, не приходя в сознание, умер 19-летний житель Липецка, который получил травмы в логу у парка Победы. О смерти парня сообщил депутат областного Совета Анатолий Шкатов.

Вечером 8 августа парень катался на велосипеде и въехал в выкопанную кем-то траншею.

Как пишет на своей странице во «ВКонтакте» Анатолий Шкатов, траншею вырыл герой публикаций GOROD48, который самовольно строил в парке и логу лыжеролерную трассу.

Так это или нет предстоит выяснить следствию.

— В связи с тем, что пострадавший умер, дело для дальнейшего расследования передано в региональное управление Следственного комитета, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
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Комментарии (15)

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Как гость
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Сначала новые
если
13 минут назад
на законных основаниях была вырыта траншея,то её должны были огородить и обозначить по всем правилам. Было ограждение? а если самовольщина, то и подавно отвечать кроту.
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Виктория
сегодня, 17:11
Царствие небесное Артему
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Липчанин76
сегодня, 16:43
Не вижу связки траншея и падение велосипеда. Велосипед предназначен для езды по дорогам общего пользования, склоны лога, гор к таковым не относятся. В следующий раз любитель езды на велосипеде, самокате и т.п. захочет переехать траншею, раскопанную Квадрой или РВК, и там примет заслуженную смерть, тоже виноват будет, кто раскопал яму?
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Сергей
сегодня, 18:47
Там специальная трасса для катания на велосипедах, лыжах, роликов.
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+
сегодня, 18:39
У велосипедов разные назначения. Есть и горные. Утрировать насчёт коммунальных раскопок (кои по всему городу) не стоит: от них и от коммунальных провалов (после "закопанных" раскопок) никто не застрахован. Соболезнования родным и близким. Виновные должны понести ответственность.
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МАЛИНА ШИП
сегодня, 16:34
Жуткая история. Искренние соболезнования родным и близким погибшего парня.
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С Дачного
сегодня, 15:43
Вот теперь зачешуться! Как обычно нужно было дождаться трагедии! Почему всё делается задним числом? По факту. Ведь про эти ямы давно писали. Люди жаловались. Вот теперь кто писал отписки, надеюсь по статье халатность будут привлечены. Хотя врядли. Чинуши одни словом- не люди, машины.
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Блондинка
сегодня, 15:39
Это что получается,каждый может прям начать копать?И давно земляные работы без спец.разрешения производят?
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***
сегодня, 17:07
Конечно, любой может...у нас ведь мэрия не в курсе где-что строят.
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Гость
сегодня, 15:38
Дикий ужас! Случай, из ряда вон выходящий. Выкопали и бросили. А что потом - хоть трава не расти. Жалко парня. Царствие ему Небесное, а родным и близким - сочувствие и соболезнования. Люди, будьте осторожнее и учите этому детей. Сейчас время очень страшное и опасное!
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65+
сегодня, 15:29
У 19 летнего мозг должен быть где он гоняет на велосипеде !
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Нонка
сегодня, 15:25
Копал трассу рыжеройлерную ,а закопал парня ?! Что то сума сошедших все больше и они все инициативнее ..Трассу то этот безумный руками рыл что ли?
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Город 48
сегодня, 15:07
Печально. Жаль парня. Сил и терпенья близким
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Ссс
10 минут назад
Присоединяюсь
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