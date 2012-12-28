Трамвайная концессия. Приоритет — запуск движения через Октябрьский мост в район Тракторного
В Грязях разбился 14-летний мотоциклист, а в Данковском районе 39-летний водитель «Фольксвагена»
Трамвайная концессия. Приоритет — запуск движения через Октябрьский мост в район Тракторного
По драке в автобусе написано три заявления о привлечении виновных к уголовной ответственности
Происшествия
7958
сегодня, 14:08
15
Упавший в логу из-за разрытой ямы молодой человек умер в больнице
Дело о его гибели передают в Следственный комитет.
Вечером 8 августа парень катался на велосипеде и въехал в выкопанную кем-то траншею.
Как пишет на своей странице во «ВКонтакте» Анатолий Шкатов, траншею вырыл герой публикаций GOROD48, который самовольно строил в парке и логу лыжеролерную трассу.
Так это или нет предстоит выяснить следствию.
— В связи с тем, что пострадавший умер, дело для дальнейшего расследования передано в региональное управление Следственного комитета, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
0
39
11
0
4
Комментарии (15)