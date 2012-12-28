Старт в Высшей лиге у липецких волейболисток получился кошмарным

Будем верить, что сегодняшние 0:3 – просто эпизод.

И ещё. «Северянка» - не просто самая грозная команда Высшей лиги «А». Она давно могла бы вернуться в Суперлигу, которую покинула в 2013 году. За десятилетие северная команда четырежды (!) выигрывала чемпионаты в «вышке», но от перехода в элиту отказывалась – в 2016, 2017, 2021, 2022 годах. И вот накануне нового сезона лидер атак и капитан Чеперовца Наталья Решетникова дала интервью, в котором заявила, что ей мечта – выйти с «Северянкой» в Суперлигу. Вектор поменялся?





Фото ВК "Северянка"

