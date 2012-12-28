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Спорт
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50 минут назад
Старт в Высшей лиге у липецких волейболисток получился кошмарным
Будем верить, что сегодняшние 0:3 – просто эпизод.
Игры 1-го тура проходят в Череповце и липчанкам сразу же достались в соперницы хозяйки трафлекса и извечные фаворитки турнира – «Северянка». Сегодня борьбы не получилось, северные девушки взяли все три партии легко – 3:0. Счёт по сетам говорит сам за себя – 25:12, 25:15, 25:11.
В стартовой «шестёрке» у «Липецка» вышли только две волейболистки, выступавшие в команде в прошлом сезоне – Мария Ясницкая и Евгения Важнова. Либеро Елизавета Хлобыстова является воспитанницей как раз «Северянки», в 2020-23 гг. выступала за второй состав «Северянки» в Высшей лиге «Б», а сезон-2023/24 провела в той же лиге, но в составе «Брянска». Центральная блокирующая Анна Хомутова перешла к нам тоже их «Б», где выступала за «Алтай» (Барнаул). Не обошлось и без новых лидеров и самых опытных волейболисток – 25-летней доигровщицы Анны Крутихиной и 31-летней связующей Анастасии Селютиной, обе пришли из «Мурома». В заявке на игру числилась и диагональная Мариам Уразбахина из Казани, которой исполнилось всего… 15 лет (родилась 27 февраля 2009 года). Главный тренер Александр Горбатков тасовал состав, но ничего не помогало…
Хочется верить, что сегодняшний результат – лишь эпизод, ведь в Кубке России наша команда обыгрывала соперниц одного уровня с нею, а уступила только заметно более сильным «Корабелке» из Санкт-Петербурга и представляющему Суперлигу краснодарскому «Динамо».
В 1-м туре липчанок ждёт ещё одна встреча с «Северянкой» 21 сентября, а 19 и 22 сентября – игры с «Муромом», который нам по силам.
И ещё. «Северянка» - не просто самая грозная команда Высшей лиги «А». Она давно могла бы вернуться в Суперлигу, которую покинула в 2013 году. За десятилетие северная команда четырежды (!) выигрывала чемпионаты в «вышке», но от перехода в элиту отказывалась – в 2016, 2017, 2021, 2022 годах. И вот накануне нового сезона лидер атак и капитан Чеперовца Наталья Решетникова дала интервью, в котором заявила, что ей мечта – выйти с «Северянкой» в Суперлигу. Вектор поменялся?
Фото ВК "Северянка"
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