У нас вновь сильная волейбольная команда? Липчанки одержали вторую победу в Кубке России

Правда, встречи с самыми серьёзными противниками ещё впереди.

Липецкие волейболистки продолжают радовать на старте сезона. Во втором матче домашнего этапа Кубка России, посвященного памяти Заслуженного мастера спорта и Заслуженного тренера СССР Гиви Ахвледиани, наша команда обыграла воспитанниц Московской волейбольной академии – 3:0.Несмотря на «сухой» счёт, матч получился непростым. Да и соперник не сулил «лёгкой прогулки»: в прошлом сезоне липчанки проиграли МВА все 4 (!) матча регулярного чемпионата, правда, потом дважды взяли реванш в утешительном турнире.На этот раз «Липецк» начал с лихой скидки Арины Хомутовой – 1:0, но затем столичные девчата продемонстрировали всю свою неуступчивость и вышли вперёд – 4:1. Завязалась нешуточная борьба: «Липецк» сравнял счёт – 4:4, к середине партии добился уверенного преимущества – 15:10, но в концовке всё одно – равенство - 21:21 и 22:22.Далее Мария Ясницкая обыграла блок, а Евгения Важнова продемонстрировала фирменную кручёную подачу под сетку – 24:22, в запасе два сет-бола. Но не тут то было: москвички сравняли счёт – 24:24 и началась тянучка. «Липецк» постоянно выходил вперёд. Но не хватало 2-го очка, а затем в лидеры вырвалась уже МВА – 27:26. Именно при этом счёте и разыгралась основная драма. На первые роли вышли самые опытные игроки «Липецка». Сначала скидка-нежданчик от Анастасии Селютиной, затем эйс в исполнении Анны Крутихиной перевернули ситуацию28:27 в пользу «Липецка» и соперницы дрогнули, допустив ошибку в атаке. Итог партии – 29:27.Эффект от этого успеха перебросился и на вторую партию, в которой липчанки молниеносно вышли вперёд – 7:1. Но москвички всё же отправились от шока, и ближе к концу партии счёт сравнялся – 17:17. Однако липчанки в концовке оказались чуть собрание: когда на табло загорелись цифры 22:18 в их пользу, стало ясно, что хозяйки своего не упустят. Они и не упустили – 25:20.Потерпев вторую неудачу, столичная команда откровенно сдалась. Борьба в третьей партии не было, её итог – 25:14 в пользу «Липецка». А итог матча – 3:0.Команда Алекандра Горбаткова на старте взяла две победы из двух, но впереди самые серьёзные соперники: сегодня в 18:00 краснодарское «Динамо» из Суперлиги, а завтра в 14:30 – питерская «Корабелка», сильнейшая команда Высшей лиги «А» прошлого сезона.