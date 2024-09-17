Два серьезных пожара произошли вечером: в Грязях горела квартира, в Добринке – склад

Эвакуированы три человека.



Серьезный пожар вспыхнул вечером 17 августа в Грязях: на первом этаже жилого дома по улице Правды, 66 горела квартира.— Пожар оперативно потушили, — рассказали GOROD48 в областном управлении МЧС.Площадь возгорания составила 30 метров. Из дома во время тушения были эвакуированы три человека.А в Добринке на улице Назаркина загорелся склад. Этот пожар еще тушат. Он локализован на площади в 400 кв.м. На месте возгорания остаются пять отделений пожарной техники.