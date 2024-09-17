Отца троих детей вернули с СВО: его жена попала в наркологическую клинику, дочери — в социальный центр
Отца троих детей вернули с СВО: его жена попала в наркологическую клинику, дочери — в социальный центр
Сколько воды утекло? Ручьи и фонтаны на улице Мамина-Сибиряка помешали устранить другие нештатные ситуации
Происшествия
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сегодня, 19:07
Два серьезных пожара произошли вечером: в Грязях горела квартира, в Добринке – склад
Эвакуированы три человека.
— Пожар оперативно потушили, — рассказали GOROD48 в областном управлении МЧС.
Площадь возгорания составила 30 метров. Из дома во время тушения были эвакуированы три человека.
А в Добринке на улице Назаркина загорелся склад. Этот пожар еще тушат. Он локализован на площади в 400 кв.м. На месте возгорания остаются пять отделений пожарной техники.
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