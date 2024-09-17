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6435
17.09.2024 09:11
13

Дорожная обстановка: один человек погиб, один — пострадал

За сутки на дорогах региона зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых один человек погиб, один — пострадал.

Утром 16 сентября в Становлянском районе на трассе «Дон» столкнулись  грузовики «Скания» под управлением 63-летнего водителя и «ДАФ» с 69-летним мужчиной за рулём. В аварии погиб водитель первого грузовика.



В Липецке около двух часов дня на Боевом проезде столкнулись автомобиль «Лада Ларгус» с 45-летним мужчиной за рулём и кроссовый мотоцикл с 37-летним водителем. С места аварии был госпитализирован мотоциклист.

«16 сентября  на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3765 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены семеро водителей, за неиспользование ремней безопасности — 51.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации выявлено 3492 случая, в том числе превышения скорости, выезда на полосу встречного движения, проезда на запрещающий сигнал светофора, использования телефона при управлении транспортом», — сообщает областное управление Госавтоинспекции.

авария
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Комментарии (13)

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Как гость
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Сначала новые
Такса глубоководная.
17.09.2024 17:40
Наверно уснул. Или стало плохо. Труд тяжёлый.
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После 60
17.09.2024 16:41
зрение ,слух ,реакция резко снижаются ,у меня так было .Ушел на пенсию в 60 лет ,с трудом доработал последние 3 года ! В кабинете можно конечно сидеть и до 80 и больше ,но рабочему край ,надо уходить в 60 лет на пенсию ! Незнаю как люди работают после 60 ,может у них лошадиное здоровье !
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+
17.09.2024 12:48
Лишать всех, кто даже впервые попался пьяным за рулём, прав пожизненно! Это не лечится. Пьяный - что террорист - умышленный и потенциальный убийца!
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ЛТЗ
17.09.2024 12:33
Куда старых сажают на больше грузы им в сторожа идти
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Эксперт
17.09.2024 19:05
Не в сторожа а на пенсию
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Внушаемый
17.09.2024 11:08
На ум приходит мысль,что медкомиссию после 60 лет нужно проходить не раз в 10 лет ! И ужестоить контроль за медкомиссией.На данный момент его нет совсем ! Нет сроков и посадок
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Гражданин
17.09.2024 11:07
Какой ненормальный изменил работу светофоров на Театральной, время работы секунд 10,при слабом трафике образовалась пробка, что вечером будет когда с работы люди поедут, уволить этого сотрудника как профнепригодного
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Mikl
17.09.2024 14:51
Вы еще не видели пробку какая была в городе Мичуринске тамбовской области перед ремонтируемым мостом. как въезжаешь в Мичуринск со стороны Липецка и до моста стоят автомобили и водители курят часа два или три, а ведь многие едут на Московский поезд из Воронежа. А со стороны города редкие автомобили движение свободно. Наконец загорелся зеленый и началось движение а через пять минут загорается красный, но уже отчаявшиеся автомобилисты едут на красный и пока они не проедут с города не могут въехать на мост. Драма.
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Александр
17.09.2024 14:27
Ехал сегодня утром, пробка от ЦУМа......кошмар.
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Ну
17.09.2024 10:27
Алканов лишать прав надо пожизненно. Пусть пешком пьют.
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Мда
17.09.2024 09:31
Водитель большегруза 69 лет!
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Сейчас
17.09.2024 10:15
Это нормально,таких уже пора на службу призывать.
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Гость
17.09.2024 13:04
Это нормально,таких уже пора на службу призывать. А неслужившим в армии -отсрочку давать!
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