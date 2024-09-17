Лось погиб, столба больше нет, одна машина в кювете — на Октябрьском мосту жесткий замес
На трассе «Дон» в Хлевенском районе столкнулись пять автомобилей: ГАИ рекомендует двигаться в объезд
Лось погиб, столба больше нет, одна машина в кювете — на Октябрьском мосту жесткий замес
Сегодня в Липецке: очень полезный спектакль и липчане не хотят видеть на рабочем месте фотографии своих детей
Происшествия
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17.09.2024 09:11
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Дорожная обстановка: один человек погиб, один — пострадал
За сутки на дорогах региона зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых один человек погиб, один — пострадал.
В Липецке около двух часов дня на Боевом проезде столкнулись автомобиль «Лада Ларгус» с 45-летним мужчиной за рулём и кроссовый мотоцикл с 37-летним водителем. С места аварии был госпитализирован мотоциклист.
«16 сентября на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3765 нарушений ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены семеро водителей, за неиспользование ремней безопасности — 51.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации выявлено 3492 случая, в том числе превышения скорости, выезда на полосу встречного движения, проезда на запрещающий сигнал светофора, использования телефона при управлении транспортом», — сообщает областное управление Госавтоинспекции.
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