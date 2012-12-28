На платном участке трассы «Дон» перекрыто движение из-за смертельного ДТП с возгоранием грузовика
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Происшествия
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31 минуту назад
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В сгоревшей на трассе «Скании» погиб 64-летний водитель
Стали известны подробности жуткого ДТП с грузовиками на платном участке трассы «Дон».
По предварительным данным, причиной ДТП стало несоблюдение дистанции со стороны 64-летнего водителя «Скании». Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, он догнал впереди идущий «ДАФ», столкнулся с ним, отлетел в дорожный отбойник, после чего грузовик перевернулся и загорелся. Всё произошло мгновенно.
Из-за жуткого ДТП движение на 362-м километре платного участка трассы «Дон» примерно на полтора часа было перекрыто, его частично восстановили к 11:10.
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