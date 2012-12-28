Липецкая вечЁрка: выборы губернатора, перпекопанный город и неожиданные кадровые решения

Сегодня, 6 сентября, в Липецкой области начались выборы губернатора, выяснилось, что у «Квадры» в 6,5 раз выросло количество просроченных раскопок, и в областное управление архитектуры и строительства ищут начальника.