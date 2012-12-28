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вчера, 20:24
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Липецкая вечЁрка: выборы губернатора, перпекопанный город и неожиданные кадровые решения

Сегодня, 6 сентября, в Липецкой области начались выборы губернатора, выяснилось, что у «Квадры» в 6,5 раз выросло количество просроченных раскопок, и в областное управление архитектуры и строительства ищут начальника.

Главная новость пятницы — выборы губернатора. Утром в области  открылись все 833 избирательных участка.  Липчане выбирают из пяти кандидатов, как и пять лет назад. Правда, количество избирателей за это время уменьшилось на 36,6 тысячи человек.

Впервые для выборов липецкого губернатора организовали избирательные участки в ДНР, ЛНР, Херсонской и Белгородской областях. Там голосование завершилось 5 сентября в 20:00.

К трем часам дня 6 сентября  проголосовали 14,8% избирателей. Активнее всего голосовали в районах — где явка составила 20,21%, далее следует Елец — 15,16%, Липецк, как это часто бывает, в аутсайдерах по явке — 7,18%. 

Сравнить эти показатели с выборами губернатора пятилетней давности не получится, так как в 2019 году губернатора выбрали за один день.

Выборы в этот раз дали повод для светских разговоров. Мэр Липецка Роман Ченцов впервые показал липчанам свою жену Евгению.



Фото: Telegram-канал Романа Ченцова

Председатель Липецкого городского Совета депутатов Евгения Фрай проголосовала дистанционно, лишив липчан возможности увидеть господина Фрая.

На один из избирательных участков пришла очаровательная невеста в шикарном платье. Политический выбор она сделала быстро и упорхнула делать выбор на всю (надеемся) жизнь.

Можем предположить, что трехдневному голосованию очень рады школьники, так как в пятницу у них был практически выходной из-за того, что учителя работают на выборах.

Управления главного смотрителя н асчитало в Липецке 144 раскопки, в то время как год назад в начале сентября было всего 22 штуки.

За невовремя восстановленное благоустройство энергетиков штрафуют. Но это, по всей видимости, их не пугает, так как количество раскопок по сравнению с прошлым годом увеличилось в 6,5 раза.

Эта новость нашла живой отклик у комментаторов GOROD48.

«Предпенсионеры не справляются, а молодежь на такую работу палкой не загонишь, вот она суровая реальность», — сделал вывод студент.

«Железная логика всех наших ресурсников: лучше платить миллионы штрафов, но не нанять людей и не увеличить зарплаты, что бы работники не уходили». — добавил еее.

«Главное — до зимы дотянуть, а там и снежком с песком можно присыпать и готова!» — считает бомж с люком.

Сегодня стало известно, что по собственному желанию  уволился директор Областного казенного учреждения «Дорожное агентство Липецкой области» Дмитрий Митин. Кто его заменит, пока не известно.



Фото: областное управление дорог и транспорта

А на пост начальника областного управления архитектуры и строительства, который стал вакантным после ухода Антона Болгова, рассматривается кандидатура руководителя регионального ФКР Алексея Костина.



Под вечер над Липецком встал густой столб черного дыма. Оказалось, что горели склад и поддоны предприятия на улице Клары Цеткин. Пламя тушили почти полсотни пожарных при помощи 10 единиц техники.



В выходные липчан ждет прекрасная летне-осенняя погода. По прогнозам синоптиков, завтра в городе  от +24 до +26 градусов.
вечЁрка
выборы
раскопки
кадры
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Комментарии (6)

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Как гость
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Гарь
35 минут назад
Жуткая стоит в городе, дышать нечем.
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Эх
вчера, 23:01
Город наш точно перекопанный , граммотеи
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Ивачай
вчера, 22:50
Пора квадре помогать городу, а то народ останется без воды и тепла в морозы!!!
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vlad
вчера, 21:36
Всё, как обычно. Можно новости не читать.
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Нн
вчера, 20:48
Всё хорошо, прекрасная маркиза!
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Электорат
вчера, 20:46
Спокойной ночи нашим сладеньким депутатам!
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