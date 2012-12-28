«Приношу извинения Козину Евгению Борисовичу, его жене, жителям Липецка, да и всей страны...»
Автомобилист и юрист может стать начальником областного управления строительства и архитектуры
«Приношу извинения Козину Евгению Борисовичу, его жене, жителям Липецка, да и всей страны...»
Забравший у пенсионеров более 1,5 миллиона рублей курьер мошенников получил 2,5 года колонии
Общество
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вчера, 20:24
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Липецкая вечЁрка: выборы губернатора, перпекопанный город и неожиданные кадровые решения
Сегодня, 6 сентября, в Липецкой области начались выборы губернатора, выяснилось, что у «Квадры» в 6,5 раз выросло количество просроченных раскопок, и в областное управление архитектуры и строительства ищут начальника.
Впервые для выборов липецкого губернатора организовали избирательные участки в ДНР, ЛНР, Херсонской и Белгородской областях. Там голосование завершилось 5 сентября в 20:00.
К трем часам дня 6 сентября проголосовали 14,8% избирателей. Активнее всего голосовали в районах — где явка составила 20,21%, далее следует Елец — 15,16%, Липецк, как это часто бывает, в аутсайдерах по явке — 7,18%.
Сравнить эти показатели с выборами губернатора пятилетней давности не получится, так как в 2019 году губернатора выбрали за один день.
Выборы в этот раз дали повод для светских разговоров. Мэр Липецка Роман Ченцов впервые показал липчанам свою жену Евгению.
Фото: Telegram-канал Романа Ченцова
Председатель Липецкого городского Совета депутатов Евгения Фрай проголосовала дистанционно, лишив липчан возможности увидеть господина Фрая.
На один из избирательных участков пришла очаровательная невеста в шикарном платье. Политический выбор она сделала быстро и упорхнула делать выбор на всю (надеемся) жизнь.
Можем предположить, что трехдневному голосованию очень рады школьники, так как в пятницу у них был практически выходной из-за того, что учителя работают на выборах.
Управления главного смотрителя н асчитало в Липецке 144 раскопки, в то время как год назад в начале сентября было всего 22 штуки.
За невовремя восстановленное благоустройство энергетиков штрафуют. Но это, по всей видимости, их не пугает, так как количество раскопок по сравнению с прошлым годом увеличилось в 6,5 раза.
Эта новость нашла живой отклик у комментаторов GOROD48.
«Предпенсионеры не справляются, а молодежь на такую работу палкой не загонишь, вот она суровая реальность», — сделал вывод студент.
«Железная логика всех наших ресурсников: лучше платить миллионы штрафов, но не нанять людей и не увеличить зарплаты, что бы работники не уходили». — добавил еее.
«Главное — до зимы дотянуть, а там и снежком с песком можно присыпать и готова!» — считает бомж с люком.
Сегодня стало известно, что по собственному желанию уволился директор Областного казенного учреждения «Дорожное агентство Липецкой области» Дмитрий Митин. Кто его заменит, пока не известно.
Фото: областное управление дорог и транспорта
А на пост начальника областного управления архитектуры и строительства, который стал вакантным после ухода Антона Болгова, рассматривается кандидатура руководителя регионального ФКР Алексея Костина.
Под вечер над Липецком встал густой столб черного дыма. Оказалось, что горели склад и поддоны предприятия на улице Клары Цеткин. Пламя тушили почти полсотни пожарных при помощи 10 единиц техники.
В выходные липчан ждет прекрасная летне-осенняя погода. По прогнозам синоптиков, завтра в городе от +24 до +26 градусов.
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