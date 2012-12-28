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Погода в Липецке
831
вчера, 17:00
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Опять жара: в Липецкой области до +27, дождей не ожидается

В ближайшие трое суток в Липецкой области сохранится повышенное атмосферное давление, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят: 7 сентября — 15-16 градусов тепла, что в пределах нормы, 8 и 9 сентября — 17-18 градусов тепла, что на 2-4 градуса выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 сентября в Липецкой области малооблачно, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/сек. Температура ночью от +5 до +10 градусов, днем — от +22 до +27 градусов. 

В Липецке малооблачно, без осадков. Температура ночью — от +6 до +8 градусов, днем — от +24 до +26 градусов.

День 7 сентября стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +31. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2021 году — 0 градусов. 
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Нервной матери
вчера, 21:45
это сгорают надежды россиян
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Сочинский гидрометцентр
вчера, 17:50
Ну, почти
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Нервная мать
вчера, 17:48
Что горит в Центре? Дым валит черными клубами
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Макс
вчера, 17:56
И на ниженке тоже
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