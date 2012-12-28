«Приношу извинения Козину Евгению Борисовичу, его жене, жителям Липецка, да и всей страны...»
Автомобилист и юрист может стать начальником областного управления строительства и архитектуры
«Приношу извинения Козину Евгению Борисовичу, его жене, жителям Липецка, да и всей страны...»
Забравший у пенсионеров более 1,5 миллиона рублей курьер мошенников получил 2,5 года колонии
Погода в Липецке
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вчера, 17:00
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Опять жара: в Липецкой области до +27, дождей не ожидается
В ближайшие трое суток в Липецкой области сохранится повышенное атмосферное давление, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят: 7 сентября — 15-16 градусов тепла, что в пределах нормы, 8 и 9 сентября — 17-18 градусов тепла, что на 2-4 градуса выше нормы.
В Липецке малооблачно, без осадков. Температура ночью — от +6 до +8 градусов, днем — от +24 до +26 градусов.
День 7 сентября стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +31. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2021 году — 0 градусов.
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