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Политика
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вчера, 15:46
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Явка на выборы губернатора Липецкой области составила к трем часам дня 14,8%
Дистанционно проголосовали 69% выбравших такую форму волеизъявления избирателей.
В районах Липецкой области проголосовали 20,21% избирателей.
Дистанционно уже проголосовали 69,02% избирателей, из числа выбравших этот способ волеизъявления.
Пять лет назад липчане выбрали губернатора за день. Поэтому сравнить показатели явки не с чем, эти выборы продлятся три дня.
Если сравнить явку на выборы губернатора с президентскими выборами, которые прошли в течение трех дней в марте, то к 15:00 в первый день голосования явка избирателей в Липецкой области составила 23,33% — или 206 982 человека.
В Липецке тогда к урнам на три часа дня пришли 77 139 избирателей, или 19,47% от их общего числа. Максимальная явка была зафиксирована в Советском округе города — 20,67%, или 26 519 избирателя. А среди районов области по явке лидировал Добринский. Там проголосовали 33,77% избирателей. Уступал по явке другим муниципалитетам Липецкий район, где к трем часам дня 15 марта проголосовали 21,19% избирателей. В Ельце явка достигла 25,62%. Во втором городе региона к урнам пришли 19 569 человек.
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