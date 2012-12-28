Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецке горит 200 квадратных метров мусора
Происшествия
МЧС уточнило данные о пожаре на улице Клары Цеткин: горит склад
Общество
«Приношу извинения Козину Евгению Борисовичу, его жене, жителям Липецка, да и всей страны...»
Происшествия
«По собственному желанию»
Общество
В Липецкой области начались выборы губернатора
Общество
На тамбовской трассе столкнулись три автомобиля: пострадала женщина
Происшествия
Птичку жалко: по 15-му микрорайону летает попугай корелла
Общество
Автомобилист и юрист может стать начальником областного управления строительства и архитектуры
Общество
Строящий кафе на Центральном пляже предприниматель оштрафован
Общество
Аномалия на Московской: при загадочных обстоятельствах в двух домах пропала вода
Общество
Читать все
«Приношу извинения Козину Евгению Борисовичу, его жене, жителям Липецка, да и всей страны...»
Происшествия
В Липецке горит 200 квадратных метров мусора
Происшествия
Строящий кафе на Центральном пляже предприниматель оштрафован
Общество
МЧС уточнило данные о пожаре на улице Клары Цеткин: горит склад
Общество
Липецкая вечЁрка: выборы губернатора, перпекопанный город и неожиданные кадровые решения
Общество
Опять жара: в Липецкой области до +27, дождей не ожидается
Погода в Липецке
Явка на выборы губернатора Липецкой области составила к трем часам дня 14,8%
Политика
Птичку жалко: по 15-му микрорайону летает попугай корелла
Общество
Ельчанка подала в суд на образовательный портал, требуя вернуть деньги за курс
Общество
Забравший у пенсионеров более 1,5 миллиона рублей курьер мошенников получил 2,5 года колонии
Происшествия
Читать все
Политика
1122
вчера, 15:46
4

Явка на выборы губернатора Липецкой области составила к трем часам дня 14,8%

Дистанционно проголосовали 69% выбравших такую форму волеизъявления избирателей.

По данным на 15:00 в первый день выборов губернатора проголосовали 14,8% избирателей Липецкой области. В Липецке явка почти в два раза ниже —7,18%. А в Ельце к трем часам дня проголосовали 15,16%.

В районах Липецкой области проголосовали 20,21% избирателей.

Дистанционно уже проголосовали 69,02% избирателей, из числа выбравших этот способ волеизъявления.

Пять лет назад липчане выбрали губернатора за день. Поэтому сравнить показатели явки не с чем, эти выборы продлятся три дня.

Если сравнить явку на выборы губернатора с президентскими выборами, которые прошли в течение трех дней в марте, то к 15:00 в первый день голосования явка избирателей в Липецкой области составила 23,33% — или 206 982 человека.

В Липецке тогда к урнам на три часа дня пришли 77 139 избирателей, или 19,47% от их общего числа. Максимальная явка была зафиксирована в Советском округе города — 20,67%, или 26 519 избирателя. А среди районов области по явке лидировал Добринский. Там проголосовали 33,77% избирателей. Уступал по явке другим муниципалитетам Липецкий район, где к трем часам дня 15 марта проголосовали 21,19% избирателей. В Ельце явка достигла 25,62%. Во втором городе региона к урнам пришли 19 569 человек.
выборы губернатора
8
0
4
4
9

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Житель
вчера, 18:55
А я не буду голосовать пока РВК не устранит текущую полгода реку по ул. Космонавтов
Ответить
кира
вчера, 17:12
А я больше не буду ходить голосовать, пока будет голосование онлайн!
Ответить
65+
вчера, 16:48
Почему проблема с дистанционным голосование , невозможно проголосовать !
Ответить
Lex
вчера, 17:29
Никаких проблем. Все понятно и быстро.
Ответить
Рекомендуем
Общество
«Мы надеемся, что поставщики школьного питания просчитали все риски»
Общество
Липецкая область — в топ-30 по качеству автодорог
Здоровье
Андрей Филатов: «Прогноз на начало осени неблагополучный»
Общество
Парковочные разрешения в Липецке получили 2645 человек
Общество
2 сентября в Липецке в школу пойдут более 63,6 тысячи детей
Общество
2 сентября по всей Липецкой области будет действовать «сухой закон»
Общество
На суточный рацион бродячей собаки в приюте мэрия Липецка заложила 274 рубля
Общество
Все кандидаты в губернаторы Липецкой области — миллионеры
Общество
Во время массированной атаки БПЛА 9 августа повреждения получили 106 домов
Общество
«Подвал как убежище — так себе идея...»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru