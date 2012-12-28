Спорт
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вчера, 23:51
Ромащенко верит, что «Металлург» спасётся, Соколинский считает, что везёт сильнейшим
Послематчевая пресс-конференция главных тренеров.
- Я с себя ответственности за результат не снимаю, - ответил наставник, - Но я по-прежнему убеждён, что наша команда выберется из сложной турнирной ситуации.
Ромащенко дал понять, что рассчитывает. Что за оставшиеся до конца трансферного окна дни команда сумеет укрепиться, но конкретных фамилий пока не назвал.
Тренер признал, что в игре против лидера «Серебра» немного отошел от своей привычной ставки на атакующий футбол, отдал сопернику инициативу и сыграл «вторым номером».
- Это говорит как раз о том, что мы ищем выход из сложившейся ситуации. Иногда нужно проявить гибкость. Мы очутились в непростой ситуации, в которой бывает необходимо что-то поменять.
Непосредственно по матчу с «Родиной-2» Ромащенко сказал, что у него нет претензий к самоотдаче футболистов, все бились изо всех сил и стремились к победе.
- Наш план на игру работал, - отметил наставник, - Но таков современный футбол: один удар соперника в «девятку» и нелепый рикошет на 80-й минуте привели к поражению Претензия к подопечным у меня только одна – слабая реализация голевых моментов. Мы их сегодня создали больше, чем «Родина-2».
Наставник «Родины-2» Филипп Соколинский тоже прокомментировал ключевой эпизод матча, когда лучший бомбардир турнира Матвей Бурлаков пробил по воротам, а мяч рикошетом от липецкого защитника оказался совсем в другом углу, дезориентировав вратаря.
- Повезло ли нам? Везёт сильнейшим, - отрезал гость.
«Родина-2» продолжает лидировать в турнире: в 7 играх 4 победы, 3 ничьи и ни одного поражения. У «Металлурга» по-прежнему всего 2 очка и заключительная 10-я позиция.
8 сентября «сталевары» принимают дома «Муром». Начало матча в 19:00.
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