Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Красный уровень воздушной опасности объявлен в Липецке и Становлянском районе
Происшествия
В Липецкой области введён желтый уровень воздушной опасности
Происшествия
А знаете ли вы, что товары для липецкого ЦУМа продавщицы искали сами
А знаете ли вы
Выходные в Липецке: Не день знаний, открытие Горбатого моста, буйство в зоопарке и футбол
Общество
Красный уровень воздушной опасности объявлен в Липецком районе
Происшествия
В Становлянском округе подавлен БПЛА
Происшествия
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Липчан просят не оставлять машины на улице Хорошавина
Общество
Горе-ремонтник забирал у липчан предоплату и технику, после чего исчезал
Происшествия
В Липецкой области работает ПВО, но угроза атак БПЛА сохраняется
Происшествия
Читать все
Липчан просят не оставлять машины на улице Хорошавина
Общество
В Липецкой области введён желтый уровень воздушной опасности
Происшествия
«Металлург» забил победный гол не в те ворота
Спорт
Очередной утонувший — тело пенсионера достали из пруда в Чаплыгинском районе
Происшествия
Красный уровень воздушной опасности объявлен для Грязинского района
Происшествия
В Липецкой области работает ПВО, но угроза атак БПЛА сохраняется
Происшествия
Красный уровень воздушной опасности объявлен в Липецком районе
Происшествия
В Становлянском округе подавлен БПЛА
Происшествия
Красный уровень воздушной опасности объявлен в Липецке и Становлянском районе
Происшествия
Ромащенко верит, что «Металлург» спасётся, Соколинский считает, что везёт сильнейшим
Спорт
Читать все
Спорт
211
вчера, 23:51

Ромащенко верит, что «Металлург» спасётся, Соколинский считает, что везёт сильнейшим

Послематчевая пресс-конференция главных тренеров.

«Металлург» сегодня проиграл на своём поле столичной «Родине-2» - 1:2. После игры с десяток журналистов забросали вопросами главного тренера Максима Ромащенко, задавая порой и весьма неудобные - например, кто будет виноват, если «сталевары» осенью вылетят в «дивизион Б».

- Я с себя ответственности за результат не снимаю, - ответил наставник, - Но я по-прежнему убеждён, что наша команда выберется из сложной турнирной ситуации.

Ромащенко дал понять, что рассчитывает. Что за оставшиеся до конца трансферного окна дни команда сумеет укрепиться, но конкретных фамилий пока не назвал.

Тренер признал, что в игре против лидера «Серебра» немного отошел от своей привычной ставки на атакующий футбол, отдал сопернику инициативу и сыграл «вторым номером».

- Это говорит как раз о том, что мы ищем выход из сложившейся ситуации. Иногда нужно проявить гибкость. Мы очутились в непростой ситуации, в которой бывает необходимо что-то поменять.

Непосредственно по матчу с «Родиной-2» Ромащенко сказал, что у него нет претензий к самоотдаче футболистов, все бились изо всех сил и стремились к победе.

- Наш план на игру работал, - отметил наставник, - Но таков современный футбол: один удар соперника в «девятку» и нелепый рикошет на 80-й минуте привели к поражению Претензия к подопечным у меня только одна – слабая реализация голевых моментов. Мы их сегодня создали больше, чем «Родина-2».

Наставник «Родины-2» Филипп Соколинский тоже прокомментировал ключевой эпизод матча, когда лучший бомбардир турнира Матвей Бурлаков пробил по воротам, а мяч рикошетом от липецкого защитника оказался совсем в другом углу, дезориентировав вратаря.

- Повезло ли нам? Везёт сильнейшим, - отрезал гость.



«Родина-2» продолжает лидировать в турнире: в 7 играх 4 победы, 3 ничьи и ни одного поражения. У «Металлурга» по-прежнему всего 2 очка и заключительная 10-я позиция.

8 сентября «сталевары» принимают дома «Муром». Начало матча в 19:00.
Футбол
«Металлург»
Максим Ромащенко
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
«Мы надеемся, что поставщики школьного питания просчитали все риски»
Общество
Липецкая область — в топ-30 по качеству автодорог
Здоровье
Андрей Филатов: «Прогноз на начало осени неблагополучный»
Общество
Парковочные разрешения в Липецке получили 2645 человек
Общество
2 сентября в Липецке в школу пойдут более 63,6 тысячи детей
Общество
2 сентября по всей Липецкой области будет действовать «сухой закон»
Общество
На суточный рацион бродячей собаки в приюте мэрия Липецка заложила 274 рубля
Общество
Все кандидаты в губернаторы Липецкой области — миллионеры
Общество
Во время массированной атаки БПЛА 9 августа повреждения получили 106 домов
Общество
«Подвал как убежище — так себе идея...»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru