«Металлург» забил победный гол не в те ворота

Молодая липецкая команда зарубилась с лидером, но уступила из-за досадного рикошета.

На 14-й минуте липчанам удалась быстрая атака и Григорий Борисенко (пусть критикуют команду, но утверждаем – этот футболист прибавляет с каждым матчем) закатил мяч в ворота между ног у голкипера – 1:0.









Начало вышло многообещающим



С равными показателями команды ушли на перерыв, а во втором тайме «Металлург» атаковал уже заметно реже. Зато в одном эпизоде липчане имели все шансы на пенальти после падения в чужой штрафной Егора Глухова, но свисток подмосковного арбитра Максима Перезвы безмолвствовал.









Глухов возмущался, судя по всему. справедливо







«Металлург»: 74.Яворский. 25.Ходеев. 67.Ткачук. 91.Комар (18.Сазонов, 86). 4.Горунков (27.Коротких, 86). 14.Гордиенко. 6.Великородный (к). 23.Кононенко (87.Рощин, 86). 17.Глухов (19.И.Глебов, 63). 11.Борисенко. 22.Бушуев (15.Елизаров, 70).





«Родина-2»: 98.Ник.Павлов. 15.Кочиев (3.Колобов, 85). 21.Юдинцев (49.Попов, 46). 22.Гапечкин (к). 87.Стефанишин. 95.Д.Чернышев. 71.Атаманский (71.Иг.Антонов, 61). 89.Рус.Мальцев. 27.Малыгин (48.Д.Шилов, 85). 77.А.Газиев. 96.Белохонов (28.Бурлаков, 46).

Липецкий футболисты дали бой столичной «Родине-2», но всё равно уступили на своём поле – 1:2. В самоотдаче и желании биться за результат команду сегодня не упрекнёшь, но сложно победить, когда со соперников ещё и Фортуна.Столичная команда идёт на первом месте в «Серебре» по чемпионскому графику: в шести встречах 3 победы и 3 ничьи. У липчан же после такого же количества игр в активе всего 2 очка. Турнир скоротечен – до начала ноября и «сталеварам» давно пора пополнять турнирный багаж.«Родина-2» перед игрой получила неожиданное усиление: во вторую команду был переведён известный по выступлениям за «Аланию» 24-летний защитник Хетаг Кочиев. Сезон он начинал в главной команде «Родины» в первой лиге, сыграл в гостях против «Шинника» (0:0) и «Чайки» (2:2), после чего осел в запасе и буквально вчера был отзаявлен. За «двойку» «Родины» он сегодня играл впервые в сезоне.Зато отсутствовал один из лидеров команды 23-летний экс-игрок столичного «Спартака» (9 выходов на замену в Премьер-Лиге) Дмитрий Маркитесов, а лучший бомбардир «Серебра» Матвей Бурлаков (5 голов) остался в запасе. Впрочем, он вышел на замену во втором тайме и сыграл одну из ключевых ролей в поединке.У липчан из-за перебора жёлтых карточек отсутствовал столп полузащиты Дмитрий Пахомов, а из-за травм – техничный хавбек Александр Бекоев и наш лучший бомбардир (2 гола) Денис Сёмин.Обе команды предпочитают атакующий футбол и владение мячом, но на этот раз главный тренер «Металлурга» максим Ромащенко не стал вести свою команду вперёд с шашками наголо, а отодвинул линию обороны глубже к своим воротам, отдал сопернику территорию и впервые в сезоне попытался сыграть «вторым номером». И план этот долго работал.«Сталевары» могли развить преимущество, опасно били со средних дистанций Вячеслав Гордиенко и вновь вышедший с капитанской повязкой Дмитрий Великородный.Но настоящий мастер-класс по точности ударов преподал форвард «Родины-2» Дмитрий Малыгин. Когда атака его команды почти захлебнулась, он что есть силы «пальнул» по воротам с линии штрафной и поразил «девятку» - 1:1.«Родина-2» давила в концовке, но «Металлург» стройно оборонялся, пытался убегать в ответные атаки – судьбу матча можно было оценить «фифти-фифти». «Родине-2» помогла случайность. Вышедший за замену снайпер Бурлаков пробил по воротам, мяч угодил в центрального защитника липчан Павла Ходеева и предательски дезориентировал вратаря. Никита Яворский двинулся в один угол, а причудливый рикошет поймал его на противоходе – 1:2. После матча судьи записали этот мяч не на Бурлакова, а поставили автогол Ходееву – тому должно быть вдвойне обидно, ведь больше в игре он ошибок не совершал.У липчан оставались 10 минут, плюс судья компенсировал ещё пять. Но «Родина-2» всей командой отстояла победный счёт. А «Металлург» не получил в турнирную копилку ничего…Следующий матч Ромащенко и Ко вновь проведут на своём поле 8 сентября – на этот раз не с таким грозным «Муромом». Начало в 19:00. Пора побеждать, чёрт побери!1:0 — Борисенко, 14. 1:1 — Малыгин, 32 1:2 - Ходеев, 80 в свои ворота.Ходеев, 48.Судья М.Перезва (Раменское). Лайнсмены: К.Наприенко (Новосибирск). Д.Джабборов (Курская область). Резервный судья В.Бобылкин (Липецк). Инспектор С.Андреев (Новосибирск).31 августа. Липецк. Стадион «Металлург». 920 зрителей.