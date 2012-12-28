Завкафедрой ЛГТУ избили в модном месте: действия нападавших расценены как умышленное причинение легкого вреда здоровью

Меж тем заведующий кафедрой «Уголовное и гражданское право» ЛГТУ, юрист Никита Яковлев после событий 16 августа в ресторане «О,Bistro!» до сих пор находится в больнице и жалуется на свое плохое самочувствие.

фото: сайт ЛГТУ

Днем 16 августа в ресторане «O, Bistro!» был избит 44-летний Никита Яковлев, заведующий кафедрой «Уголовное и гражданское право» Липецкого государственного технического университета. Telegram-канал «Площадь» сообщил, что юриста до комы забили рукоятками пистолетов вышедшие на свободу киллеры, бывшие члены знаменитой в 90-е годы тамбовской банды братьев Челышевых. Тот же источник сообщил, что в СУ СК по Липецкой области возбудил уголовное дело по ст. 30, ст. 105 УК РФ («покушение на убийство»).Целую неделю GOROD48 пытался разобраться в этой истории. Но безрезультатно. На контакт с нами Никита Яковлев не пошел: «Я нахожусь в больнице, самочувствие плохое. Из-за головных болей общаться тяжело. Как станет лучше, я вам наберу».Однако нам стало известно, что ни в какую кому юрист не впадал и что ни о каком покушении на убийство в его случае дело не идет. Яковлев ходил на допрос к силовикам, а потом лег в больницу. Мы же хотели узнать у потерпевшего ответы на такие вопросы: «Из-за чего на вас напали? Были ли эти люди вам известны ранее?»Мы переслали эти вопросы Никите Яковлеву по мессенджеру, но ответов не получили. А сегодня GOROD48 узнал, что после проведенной 10-дневной проверки по событиям 16 августа в ресторане возбуждено уголовное дело по части второй статьи 115 УК РФ («умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений»). Максимальный срок наказания по ней — лишение свободы на срок до двух лет.Банда Челышевых, о которой упоминается в публикации Telegram-канала, одна из известнейших преступных группировок 90-х. Ее создали уроженцы Узбекистана, поселившиеся в Тамбовской области Андрей и Сергей Челышевы. Банде, зарабатывавшей заказными убийствами, приписывали расстрел вице-мэра Санкт-Петербурга Михаила Маневича, нескольких криминальных авторитетов и известных бизнесменов. Их жертвой стала и жительница Усмани Валентина Молчанова, убитая по заказу сожителя. Банда перестала существовать в 1998 году. 30 декабря 2003 года Липецкий областной суд (банду судили по месту совершения последнего раскрытого убийства — как раз Валентины Молчановой) признал восемь подсудимых участниками банды виновными в совершении убийств, разбоях и незаконном владении оружием. Андрей Челышев и Олег Дрожжин были приговорены к 20 годам лишения свободы (Сергей Челышев умер в СИЗО от болезни), остальные получили разные сроки — в общей сложности бандитов приговорили к 113 годам лишения свободы.В узких кругах, как говорят, очень интересуются тем, как себя ведут вышедшие на свободу члены банды Челышевых, так как сейчас решается судьба активов другого известного тамбовчанина, экс-сотрудника ФСБ Евгения Свиридова, которого судят в Московском военном суде по обвинению по части четвертой статьи 159 УК РФ («мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»). По данным СМИ, бывший сотрудник ФСБ контролирует АО «Тамбовская областная сбытовая компания», АО «Тамбовская сетевая компания», дорожное строительство, вывоз, переработку и утилизацию мусора, рынки ЖКХ в Тамбовской и Липецкой областях, что дало основание кому-то называть его «теневым губернатором» этих регионов.