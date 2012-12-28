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Происшествия
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сегодня, 09:49
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Елец накануне заволокло дымом
В местные паблики писали даже пассажиры проходящих через город поездов.
Оказалось, что в окрестностях города, в районе поселка Елецкий горело содержимое илового поля — очистного сооружения для обезвоживания ила, выпадающего из сточных вод, принадлежащего местному водоканалу.
Тушили возгорание 15 человек - 10 пожарных и пятеро сотрудников водоканала.
Фото: vk.com/my_elets
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