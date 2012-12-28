Елец накануне заволокло дымом

В местные паблики писали даже пассажиры проходящих через город поездов.

Накануне вечером Елец буквально утонул в дыму. Местные паблики заполнили фото и видео задымленных улиц. Даже пассажиры остановившегося на полчаса в городе поезда «Москва – Анапа», интересовались в елецких группах, что у вас тут происходит. При этом открытых источников горения никто из ельчан не замечал.Оказалось, что в окрестностях города, в районе поселка Елецкий горело содержимое илового поля — очистного сооружения для обезвоживания ила, выпадающего из сточных вод, принадлежащего местному водоканалу.Тушили возгорание 15 человек - 10 пожарных и пятеро сотрудников водоканала.