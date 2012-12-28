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20 минут назад
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В Ельце ночью обокрали магазин «Kari»: пропали ювелирные украшения

Полицейские изучают записи камер наблюдения. Размер ущерба также ещё устанавливается.

Сегодня ночью в районе Эльта Ельца на улице Радиотехнической обокрали расположенный в торговом центре магазин «Kari». В полицию обратилась женщина — директор магазина, откуда пропали ювелирные украшения. По сообщениям Telegram-каналов, речь может идти о хищении драгоценностей на несколько миллионов рублей. Но официальные источники эту цифру не подтверждают, ведь речь идёт не о специализированном ювелирном магазине: в «Kari» продаётся обувь, одежда и параллельно стоят лотки с ювелирными украшениями. Но при этом на интернет-сайте магазина можно встретить ювелирные украшения, цена на которые доходит до 81 200 рублей. 

— Произошло хищение материальных ценностей — украшений из торговой точки. Заявление поступило в полицию, устанавливаются обстоятельства происшествия, изучаются записи камер наблюдения. Сумма ущерба также ещё устанавливается, поднимаются накладные, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
кража
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Комментарии (1)

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Нервная мать
13 минут назад
Мама дорогая, кому нужна эта бижутерия. Сейчас в нормальных ювелирных нет золотых украшений по факту, а тут такое сотворить- украсть безделушки, чтобы посадили. Мне даром лично эти "украшения" не нужны. Это вам не 583 проба. А сейчас купишь кольцо- гнется, ломается и пробу не держит. Хорошо, если в 585 заявленной хоть 30% золота будет. Один развод!
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