«В страшной аварии я потеряла единственного сына»: мать погибшего 17-летнего липчанина ищет очевидцев ДТП
Уголовное дело по смертельному ДТП на перекрёстке улицы Стаханова и проспекта 60-летия СССР передано в суд
«В страшной аварии я потеряла единственного сына»: мать погибшего 17-летнего липчанина ищет очевидцев ДТП
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Происшествия
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20 минут назад
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В Ельце ночью обокрали магазин «Kari»: пропали ювелирные украшения
Полицейские изучают записи камер наблюдения. Размер ущерба также ещё устанавливается.
— Произошло хищение материальных ценностей — украшений из торговой точки. Заявление поступило в полицию, устанавливаются обстоятельства происшествия, изучаются записи камер наблюдения. Сумма ущерба также ещё устанавливается, поднимаются накладные, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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