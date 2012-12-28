«Металлург» прервал голевую «засуху», но вырвать победу не смог

Все подробности трудного матча с возмутителями спокойствия подгруппы «Серебро».

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Вообще главный Максим Ромащенко выпустил на поле всех опытных футболистов, имевшихся у него под рукой. Впервые в старте у «Металлурга» вышли лишь два «лимитчика» (игроки до 21 года, прим.) – допустимый минимум, зато на скамейке запасных из 9 полевых футболистов было 8 «молодых».







Начался матч для «Металлурга» обескураживающе. Уже на 2-й минуте гости выбросили аут с левой бровки, липчане не сумели накрыть атакующих и у ворот вышедшего на поле с капитанской повязкой Александра Кобзева возник опасный момент.









Ситуация липчан ничему не научила и на 10-й минуте хавбек Владимир Марков словно из катапульты выбросил аут, форвард Дмитрий Меренчуков выиграл борьбу в штрафной и сделал скидку на Семёна Пучкова, «расстрелявшего» дальнюю «девятку» - 0:1.









Пучков бьёт по воротам...













...Кобзев бессилен...















... Гости радуются.



Угрожал воротам и сам Великородный на 38-й минуте после паса активного Григория Борисенко, однако вновь безрезультатно.









Борисенко (в центре) выдал, пожалуй, свой лучший матч за "Металлург"



На 58-й минуте Кононенко и Пахомова сменили Степан Комар и Матвей Елизаров.





Последний и отличился спустя всего одну минуту, причём Елизаров сам начал голевую атаку, переадресовав мяч на правый фланг форварджу Дмитрию Бушуеву, тот подключил к атаке Борисенко, сделавшему изумительный пас… пяткой и набежавший Елизаров низом вогнал мяч точно в угол – 1:1!









Мастер начинает разбег. Фотоаппараты работают и нацелены на него...













... Удар точно в угол...













... Ну наконец-то! Шесть таймов мы до этого не забивали



Матвей мог стал и супергероем матча, когда через 6 минут нашёл ещё один момент в чужой штрафной и бил с лёту с десяти метров, но запустил мяч выше перекладины.













Матвей не смог повторить





«Химик» в основном оборонялся, «Металлург» давило, а Ромащенко с каждой заменой усиливал атаку. Вышел на замену главный невезунчик команды Илья Глебов – лучший бомбардир «Металлурга» в позапрошлом сезоне, который следующий чемпионат начал с перелома ноги, долго лечился и в итоге не забил ни одного гола. Текущий сезон Глебов вновь начал в лазарете, не имея возможности проявить свой атомный бомбардирский потенциал. Пока Илья только набирает форму и, видимо, это помешало ему поставить точку в игре на 83-й минуте: Борисенко выкатил ему мяч, форвард бил зряче в ближнюю «девятку», но мяч на ногу не лёг и удар вышел слабым – вратарь.











Илья Глебов - желаем ему быстрее вернуться на привычный уровень











Роман Ткачук - таран страшный. но в этот раз не помог







«Металлург» — «Химик» (Дзержинск) — 1:1 (0:1)





Голы: 0:1 - Пучков, 10. 1:1 - М.Елизаров, 59.





«Металлург»: 16. А.Кобзев (к). 9. Бекоев (14. Гордиенко, 84). 25. Ходеев. 42. Лапшов. 4. Горунков (19. И.Глебов, 70). 8. Д.Пахомов (15. М.Елизаров, 58). 6. Великородный. 23. Кононенко (91. Комар, 58). 17. Глухов. 11. Борисенко. 22. Бушуев (67. Р.Ткачук, 84).





«Химик» Дз: 1. Р.Аникеев. 2. Д.Михайленко. 5. Арт.Широков (к) (7. Абрамушкин, 68). 44. Чубукин. 18. Крашевский. 37. Пучков (77. Д.Котельников, 46). 23. Ал-й Сергиенко. 48. Сутугин. 11. В.Марков (19. Я.Краснов, 63). 10. Меренчуков (9. И.Анциферов, 46). 31. Бугаенко.





Предупреждение: Д.Пахомов, 27.





Судьи М.Скорочкин (Владивосток), Е.Булатов (Каменск-Уральский), Е.Павленко (Кострома). Инспектор А.Лебедев (Санкт-Петербург).





Игра забудется, результат останется в истории – этой футбольной истине не желают следовать в липецком «Металлурге». В домашней игре с «Химиком» из Дзержинска «сталевары» вновь продемонстрировали задорный атакующий футбол, но по итогу матча на табло сохранились цифры – 1:1.В этой игре отсутствовал один из лидеров Артур Арустамян, кроме того с травмой колена выбыл на неопределённый срок лучший бомбардир команды (2 гола в 4-х матчах) Денис Сёмин. Зато к радости тренеров вернулся в опорную зону один из лидеров Дмитрий Пахомов, который после травмы сменил имидж, и на вопрос где волосы, теперь смело может отвечать – на бороде.Приходил в себя «Металлург» довольно долго. Лишь через четверть часа у ворот «Химика» возник момент, который можно назвать голевым. Дмитрий Великородный переадресовал мяч Никите Кононенко, а уроженец Белгорода и воспитанник столичного «Спартака» хитро пробил низом в дальний угол. Вратарь уже ничем не смог бы помочь гостям, но мяч прошёл мимо. Спустя пяток минут Кононенко вновь был по воротам – неточно.Многое изменилось после перерыва. Тренеры «Химика» убрали главных творцов своего гола. Как выяснилось позже, Пучков сам попросил замены, поскольку больше привык играть на искусственных газонах, чем на травяных (что за поколение растёт в российском футболе?!), а вместо Меренчукова тренеры выпустили свежего Илью Анциферова, понимая, что силовой борьбы станет ещё больше.Но главное откровение – сам «Металлург». Липчане резко взвинтили темп и было видно, что «Химику» с каждой минутой приходится всё труднее. Замены Ромащенко сделал в самый подходящий момент, когда терпение гостей уже было натянуто как струна.Использовал Ромащенко и своё ноу-хау: в концовках матчах усиливать атаку, выпуская вперёд мощных защитников. На этот раз оборону гостей пробовал продавить двухметровый Роман Ткачук, но ему не хватило везения и времени, в итоге – ничья.Качество игры липчан во втором тайме не могло не порадовать, но слишком мало у команды очков – всего 2 после 5 туров, что заставляет «Металлург» мириться с последним местом в таблице. Впрочем, одна-две победы могут в корне переломить ситуацию, и можно сказать, что начало положено – голевую «засуху» из двух матчей наши футболисты уже прервали.Следующий матч «Металлург» проведёт в среду, 21 сентября, на Кубок России с пензенским «Зенитом», ко. Начало в 18:00.Липецк. Стадион Металлург. 1 230 зрителей.