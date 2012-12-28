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Происшествия
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58 минут назад
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65-летнюю женщину обманули через «Телеграм» на 1,8 миллиона рублей
В мессенджере ей позвонили «сотрудники Росфинмониторинга».
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, представившийся сотрудником Росфинмониторинга мошенник позвонил потерпевшей в «Телеграм». После чего женщина назанимала денег и перевела их через банкоматы и посредством приложения «Mir Pay».
18 августа на удивление было всего одно заявление о мошенничестве в полицию. Но тоже на крупную сумму — 1 140 000 рублей. 66-летняя женщина с 15 по 17 августа общалась с мошенниками. Под предлогом отмены кредита её уговорили перевести деньги на «безопасный счет».
А вот 17 августа от действий мошенников пострадали несколько человек. 59-летний мужчина искал спасение от одиночества на сайте знакомств: вступил в переписку и женщина попросила его перейти по ссылке. В результате со счёта мужчины пропали 24 000 рублей.
Ещё один пострадавший от рук мошенников одолжил 5 800 рублей знакомому, страница которого была взломана.
50-летняя женщина перевела мошенникам 193 000 рублей по совету сотрудников «Электросетей», «Роскомнадзора» и «ФСБ».
А 68-летний мужчина доверился «сотруднику банка», который предложил ему дополнительный заработок в блокчейн-системе. Потерпевший лишился 400 000 рублей.
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