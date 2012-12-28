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58 минут назад
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65-летнюю женщину обманули через «Телеграм» на 1,8 миллиона рублей

В мессенджере ей позвонили «сотрудники Росфинмониторинга».

17 августа в полицию обратилась 65-летняя жительница Волово, которую 12 августа мошенники обманули на 1 800 000 рублей. Женщину испугали несанкционированным оформлением кредита на её имя.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, представившийся сотрудником Росфинмониторинга мошенник позвонил потерпевшей в «Телеграм». После чего женщина назанимала денег и перевела их через банкоматы и посредством приложения «Mir Pay».

18 августа на удивление было всего одно заявление о мошенничестве в полицию. Но тоже на крупную сумму — 1 140 000 рублей. 66-летняя женщина с 15 по 17 августа общалась с мошенниками. Под предлогом отмены кредита её уговорили перевести деньги на «безопасный счет».

А вот 17 августа от действий мошенников пострадали несколько человек. 59-летний мужчина искал спасение от одиночества на сайте знакомств: вступил в переписку и женщина попросила его перейти по ссылке. В результате со счёта мужчины пропали 24 000 рублей.

Ещё один пострадавший от рук мошенников одолжил 5 800 рублей знакомому, страница которого была взломана.

50-летняя женщина перевела мошенникам 193 000 рублей по совету сотрудников «Электросетей», «Роскомнадзора» и «ФСБ».

А 68-летний мужчина доверился «сотруднику банка», который предложил ему дополнительный заработок в блокчейн-системе. Потерпевший лишился 400 000 рублей.
мошенничество
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Комментарии (8)

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Как гость
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Сначала новые
Житель города
5 минут назад
ЛЮДИ!!!! Что же вы такие наивные? Кто звонит вам по телефону не отвечаете на незнакомый номер. Мне уже не звонят. Мне интересно с ними общаться. Я получаю удовольствие когда на том конце провода начинают истерить и заикаться.А сообщения просто удаляю.
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???
13 минут назад
Откуда у таких безголовых такие деньги??? Тут пашешь всю жизнь - и ничего не накоплено.
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48 копеек
27 минут назад
сколько можно вестись
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99%
27 минут назад
Надоело ,вины на владельцах телефонов ,а не банков ! Простота хуже воровства !
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както так
31 минуту назад
Что тут скажешь?! Молодцы, граждане! Продолжайте кормить мошенников
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Патриот
32 минуты назад
Теперь будет повод заблокировать ещё и телеграмм. Чебурнет всё ближе
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Надоело
35 минут назад
Надоело уже. Потрясите банки и все встанет на свои места, без участия банка так пенсионер и др человек не получит кредит
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Позитив
45 минут назад
ЖЕСТЬ!!!!!!!!!
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