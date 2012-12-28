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42 минуты назад
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Строительство на месте «Туриста»: архитектурное сообщество недовольно ответами

Архитекторы продолжают получать ответы на свое открытое письмо, но не от тех, кому его адресовали.

Авторы открытого письма о строительстве жилого комплекса на месте гостиницы «Турист» получили ответ за подписью начальника управления строительства и архитектуры Липецкой области Антона Болгова.





Правление Липецкой региональной организации Союза архитекторов России усмотрело в ответе нарушение ч.6 ст. 8 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», так как ответил им чиновник, действия которого они и обжалуют. Поэтому теперь архитекторы расширили круг своих адресатов.

«Мы считаем, что положенный по законодательству ответ на наше обращение до сих пор не получен. Поэтому мы направили наше обращение президенту России, в Общероссийский Народный Фронт и Федеральному инспектору по Липецкой области», — заявили в правлении Союза архитекторов.

Напомним, Градостроительный совет Липецка при обсуждении строительства ЖК «Турист» решил: «предоставить градостроительный анализ территории, расчеты по социальной обеспеченности, пожарной безопасности, инсоляции, количеству парковочных мест, обосновать возможность размещения площадки ТКО за границей участка, а также предоставить обоснование по целесообразности размещения на земельном участке (7,5 га) плотной застройки. Рассмотреть возможность уменьшения этажности комплекса с сохранением переменной высоты секций. Максимальная рекомендуемая высота доминанты комплекса — 9 этажей. Вместе с тем, высотная секция в силу своих параметров может быть решена не в общем стиле, а индивидуально. Рассмотреть иные варианты композиционных приемов, цветовых решений, отделочных фасадных материалов и декоративных элементов согласно центральному положению объекта в структуре города и визуальных качеств градостроительного ансамбля. Обосновать функциональное назначение объекта. Дополнить материалы видовыми точками с пл. Петра, вид от ККЗ «Октябрь».Проект довольно сложный в техническом плане. Низко этажные секции решены гармонично. Наличие открытых балконов создает риски возможного самовольного остекления собственниками (необходима проработка данного вопроса, мероприятия). Разделение на открытые и остекленные части летних помещений привести к общему решению, в представленном варианте они не создают единой композиции. Предусмотреть решения по размещению внешних блоков кондиционеров или иные меры по решению вопроса размещения элементов инженерной инфраструктуры на фасаде. Предоставить информацию о возможности устройства подземного паркинга на участке с учетом высокого уровня грунтовых вод».

Протокол заседания членов Градостроительного Совета был направлен в адрес ООО «СЗ «Турист Эко-Парк»  для дальнейшей проработке проектных решений. Строительная компания пока так и  не обратилась за разрешением на строительство ЖК.
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