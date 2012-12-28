После первого этапа гидравлических испытаний в Липецке без горячей воды остаются 33 многоэтажки
Течь 1000-миллиметровой трубы под Петровским мостом «Квадра» устранит без перекрытия на нем движения
Сегодня в Липецке: ГТО, лечение смехом и липчане перестают надеяться на пенсию от государства?
Общество
117
14 минут назад
1
В Липецкой области увеличены единовременные выплаты участникам СВО
Выплату в 600 тысяч рублей одобрила внеочередная сессия областного Совета.
Областная выплата выросла после того, как президент Владимир Путин подписал указ об увеличении до 400 тысяч рублей единовременной выплаты участникам СВО, заключившим контракт с 1 августа по 31 декабря 2024 года.
Также областной Совет сегодня окончательно утвердили в должности уполномоченного по правам человека в Липецкой области — им стала Ираида Тихонова. Для нее это второй пятилетний срок на посту омбудсмена.
0
0
0
1
0
Комментарии (1)