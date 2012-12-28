В Липецкой области увеличены единовременные выплаты участникам СВО

Выплату в 600 тысяч рублей одобрила внеочередная сессия областного Совета.

Внеочередная сессия Липецкого областного Совета увеличила региональную разовую выплату участникам СВО до 600 тысяч рублей. Теперь добровольцы, заключившие контракт с министерством обороны с 1-го августа смогут получить суммарную разовую выплату в размере одного миллиона рублей.Областная выплата выросла после того, как президент Владимир Путин подписал указ об увеличении до 400 тысяч рублей единовременной выплаты участникам СВО, заключившим контракт с 1 августа по 31 декабря 2024 года.Также областной Совет сегодня окончательно утвердили в должности уполномоченного по правам человека в Липецкой области — им стала Ираида Тихонова. Для нее это второй пятилетний срок на посту омбудсмена.