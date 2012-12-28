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48 минут назад
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Липецкая вечЁрка: фейк о холере, воздушная тревога и протечка под Петровским мостом

Сегодня, 7 августа, появился фейк о холере и эвакуации Чаплыгинского района, липчане очередной раз пережили воздушную тревогу, и под Петровским мостом прохудилась труба с горячей водой.

Такого в Липецкой области еще не было: кто-то с помоom. нейросети подделал голос губернатора Игоря Артамонова и распространил аудиозапись с сообщением о возбудителей холеры в чаплыгинском водозаборе и эвакуации жителей района в Липецк.

«Голос не похож совсем на нашего губернатора!» — заметил Житель.

Многие липчане сегодня утром проснулись от завывшей сирены и сообщений своих домофонов. Сначала был объявлен желтый уровень опасности, потом красный. Почти через четыре часа тревоге  дали отбой.

Сегодня на опору Петровского моста внезапно потекла горячая вода.


Оказалось, что прохудившаяся труба диаметром 1000 миллиметров принадлежит компании «Квадра»,  утечка не стала угрозой целостности моста.

На время ремонта трубы (с десяти утра 8 августа до восьми вечера 9 августа) горячая вода будет отключена на улицах 50 лет НЛМК, Лутова, Калинина, Фрунзе, Первомайской, Октябрьской, Литаврина, Пушкина, Неделина, Мичурина, Депутатской, Циолковского, Киевской, Доватора, Айвазовского, Котовского, Советской, Горького, Юных Натуралистов, Бjulfyf Хмельницкого, Папина, Механизаторов, Индустриальной, на проспекте Победы и проспекте Колхозном.

«А-а-а-а, если труба Квадры то, конечно, мосту ничего не угрожает! Вот почему на Новолипецке нет горячей воды, Квадра решила реку Воронеж подогреть, чтоб было где помыться!» — написал Позитив.

Энергетики пообещали в ближайшие дни наконец-то вернуть горячую воду в дома, сети которых опрессовывали в первый этап гидравлических испытаний. Несмотря на то, что этот этап закончился еще 30 июня, без горячей воды остаются 33 многоэтажки. 

Завтра с сете1 Юго-Западной котельной, которая снабжает теплом и горячей водой все спальные «цифровые» районы города, а также именные: «Университетский», «Елецкий», «Европейский», начинается второй этап гидравлических испытаний. Он должен закончиться 8 сентября.

Утром, выходя из дома, не забудьте взять зонт. По прогнозам синоптиков, 8 августа в Липецке ожидаются дожди и грозы. Похолодает, температура воздуха составит от + 21 до + 23 градусов.
вечЁрка
фейк
воздушная тревога
Петровский мост
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Не страшно
10 минут назад
Горячей воды на Советской нет с 9 мая! А они отключать собрались что-то. Может включили б для начала?
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Электорат
16 минут назад
Спокойной ночи нашим сладеньким депутатам!
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