Липецкая вечЁрка: фейк о холере, воздушная тревога и протечка под Петровским мостом

Сегодня, 7 августа, появился фейк о холере и эвакуации Чаплыгинского района, липчане очередной раз пережили воздушную тревогу, и под Петровским мостом прохудилась труба с горячей водой.