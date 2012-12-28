Сегодня в Липецке: тайны долголетия, липчане не ждут дефолта в августе, четыре точки зрения на одно преступление
Происшествия
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сегодня, 05:41
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Для Липецка и района введен красный уровень опасности
Существует угроза атаки БПЛА
Существует угроза атаки БПЛА.
По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам.
– Если вы на улице – зайдите в ближайшее здание, паркинг, подземный переход.
– Оставайтесь в безопасном месте до отбоя сигнала «Угроза атаки БПЛА».
При обнаружении упавшего БПЛА или его фрагментов:
– Не подходите к обломкам и не трогайте их.
– Сообщите о месте падения БПЛА или его обломков по телефону 112.
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