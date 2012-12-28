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сегодня, 05:41
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Для Липецка и района введен красный уровень опасности

Существует угроза атаки БПЛА

Для Липецка и Липецкого района объявлен красный уровень воздушной опасности.

Существует угроза атаки БПЛА.

По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам.

– Если вы на улице – зайдите в ближайшее здание, паркинг, подземный переход. 

– Оставайтесь в безопасном месте до отбоя сигнала «Угроза атаки БПЛА».

При обнаружении упавшего БПЛА или его фрагментов:

– Не подходите к обломкам и не трогайте их.

– Сообщите о месте падения БПЛА или его обломков по телефону 112.
БПЛА
воздушная угроза
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Комментарии (10)

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Как гость
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Сначала новые
Ёж
27 минут назад
Надо сегодня объявить выходной сирена выла не довела спать , когда это всё закончится ?
Ответить
Ната
41 минуту назад
Когда же это все закончится??? Когда будет покой и мир?!
Ответить
Житель 20го
54 минуты назад
Очень хорошо слышно было.
Ответить
Гость
сегодня, 06:23
Ну тихо но я проснулся, мне теперь такой в школу будильник
Ответить
Галина
сегодня, 06:12
Красный уровень.На улицу нельзя выходить.А на работу ?
Ответить
Я
сегодня, 06:03
Объясните это работодателям в первую очередь.
Ответить
НЛМК
сегодня, 05:56
На новолипецке минут 15 какие то хрипы в матюгальник хрюкали, а потом сирена секунд 20, уже достали!
Ответить
Баба баня
сегодня, 05:55
Господь спаси и сохрани российский народ... Молюсь за солдат на передовой и всех участников сво..
Ответить
Не
сегодня, 05:55
Дай Бог попадёт в наш дом, вы потом грязью не отмоетесь
Ответить
МАЛИНА ШИП
сегодня, 05:53
На Соколе второй раз воет сирена. Сначала в 05.40 и теперь, в 05.53
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