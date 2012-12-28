Циклон с запада принесет в Липецкую область дожди и грозы

8 августа с выходом на территорию Липецкой области активного циклона с запада повсеместно пройдут грозовые дожди. 9 и 10 августа атмосферное давление начнет расти, осадки прекратятся. Среднесуточные температуры воздуха составят 18-19 градусов тепла, что на 1-2 градуса ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 августа в Липецкой области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, ночью местами туман. Ветер западный, 7-12 м/сек, при грозах порывы до 17 м/сек. Температура ночью от +12 до +17 градусов, днем — от +20 до +25 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы. Температура ночью — от +14 до +16, днем — от +21 до +23 градусов.День 8 августа стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +38. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2008 году — 5 градусов тепла.