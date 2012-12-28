Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Для Липецка и района введен красный уровень опасности
Происшествия
Красный уровень опасности в Липецке и районе отменен
Происшествия
Приехавший устранять порыв в подвале слесарь обварился кипятком: мужчина в реанимации
Общество
Водитель въехавшей в бассейн «Шкоды» задержан
Происшествия
Почти на трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Желтый уровень опасности объявлен в Липецкой области
Общество
Липецкая вечЁрка: кража Ириски, аттракционы в Нижнем парке и кому грозит отключение газа
Общество
Сегодня в Липецке: тайны долголетия, липчане не ждут дефолта в августе, четыре точки зрения на одно преступление
Общество
В столкновении двух «ВАЗов» пострадали четыре человека
Общество
65-летний мужчина погиб в горящем доме
Происшествия
Читать все
В Липецке на ремонте дорог замечены африканцы
Общество
По улице Липовской четвертый день течет вода
Общество
После первого этапа гидравлических испытаний в Липецке без горячей воды остаются 33 многоэтажки
Общество
На Осеннем проезде дерево рухнуло на «Ладу»
Происшествия
Управляющую компанию «Привокзальная» оштрафовали на 250 тысяч рублей
Общество
Дрифтер с левыми номерами крутил пятаки на площади Космонавтов
Общество
Избавляясь от лишая, липчанка сожгла руку мазями
Происшествия
У 45-летней женщины изъяли немаркированных сигарет на 1169766 рублей
Происшествия
22-летняя девушка перевела на «безопасный счёт» миллион рублей
Происшествия
Циклон с запада принесет в Липецкую область дожди и грозы
Погода в Липецке
Читать все
Погода в Липецке
167
31 минуту назад

Циклон с запада принесет в Липецкую область дожди и грозы

8 августа с выходом на территорию Липецкой области активного циклона с запада повсеместно пройдут грозовые дожди. 9 и 10 августа атмосферное давление начнет расти, осадки прекратятся. Среднесуточные температуры воздуха составят 18-19 градусов тепла, что на 1-2 градуса ниже нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 августа в Липецкой области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, ночью местами туман. Ветер западный, 7-12 м/сек, при грозах порывы до 17 м/сек. Температура ночью от +12 до +17 градусов, днем — от +20 до +25 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы. Температура ночью — от +14 до +16, днем — от +21 до +23 градусов.

День 8 августа стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +38. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2008 году — 5 градусов тепла. 

дожди
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Четвёртый святой появится на улице Ленина: постамент для памятника уже установлен
Общество
Коммуналка без комиссии, данные о пенсионных накоплениях, и помощь жертвам мошенников — законы, вступающие в силу в июле
Общество
Конь без пальто, девушка-бабочка и поздравление от нового мэра: на Соборной площади завершились «Липецкие зори»
Общество
В Липецкой области разрешения на работу от санитарных врачей получили 27 пляжей
Политика
Фото на память: как в Липецке выбирали мэра
Общество
Накопить на квартиру за 4,5 года: Липецкая область оказалась на 21 месте по доступности жилья
Общество
1 июля тарифы на коммунальные услуги для жителей Липецка вырастут на 8-9%
Общество
«Вариант Б»: командированным советуют приезжать в Липецк с женами и детьми
Общество
Молодежь составляет всего четверть населения области
Говорит Липецк
Чем в первую очередь должен заняться новый мэр?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru