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Общество
1561
сегодня, 14:24
8

Сообщение от имени губернатора о холере и эвакуации — фейк

Аудиосообщение, в котором заявляется о полной эвакуации жителей Чаплыгинского района в Липецк, изготовлено с помощью нейросетей.

«В мессенджерах через анонимные аккаунты распространяется аудиосообщение, записанное якобы губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым. В нем говорится об обнаружении в водозаборах Чаплыгинского района холеры и объявлении всеобщей эвакуации. Эта информация не соответствует действительности. Вода безопасна, никакой эвакуации не проводится», — сообщило сегодня правительство Липецкой области.

В правительстве также сообщили, что что голос губернатора подделан с помощью нейросетей:

«Злоумышленники… рассылают фейк с целью посеять панику среди жителей. Просим быть предельно внимательными к подобным рассылкам. Велика вероятность, что поддельные аудио- или видеосообщения от лица губернатора или его заместителей будут вбрасываться в информационное поле региона».
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Комментарии (8)

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Как гость
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Сначала новые
Нейросети
сегодня, 16:18
Прикольно
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коля
сегодня, 15:29
Любой музыкальный слух определит .что это не он .да не в этом дело .Официальные лица выступают официально.кто панику наводит вам на заметку.не дурите людям голову.
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Позитив
сегодня, 15:47
Не у всех музыкальный слух, на это и рассчитано, очень много людей ведутся на уловки мошенников. Конечно, кто не общался лично с губернатором, не определит его голос в точности. Многие не знают, как выглядит ОФИЦИАЛЬНОЕ заявление!!!
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Гость
сегодня, 15:14
Скорее всего, провокация будет не одна. Будьте бдительны.
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Гость №1
сегодня, 15:14
Голос не похож. Уже не знают, что придумать, чтобы навести панику.
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Гостья
сегодня, 15:07
Спасибо. А я ничего и не слышала
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Гость №1
сегодня, 15:04
Голос не похож. Уже не знают, что придумать, чтобы навести панику.
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Житель
сегодня, 14:41
Голос не похож совсем на нашего губернатора!
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