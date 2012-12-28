Сообщение от имени губернатора о холере и эвакуации — фейк

Аудиосообщение, в котором заявляется о полной эвакуации жителей Чаплыгинского района в Липецк, изготовлено с помощью нейросетей.



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«В мессенджерах через анонимные аккаунты распространяется аудиосообщение, записанное якобы губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым. В нем говорится об обнаружении в водозаборах Чаплыгинского района холеры и объявлении всеобщей эвакуации. Эта информация не соответствует действительности. Вода безопасна, никакой эвакуации не проводится», — сообщило сегодня правительство Липецкой области.В правительстве также сообщили, что что голос губернатора подделан с помощью нейросетей:«Злоумышленники… рассылают фейк с целью посеять панику среди жителей. Просим быть предельно внимательными к подобным рассылкам. Велика вероятность, что поддельные аудио- или видеосообщения от лица губернатора или его заместителей будут вбрасываться в информационное поле региона».