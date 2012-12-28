Сегодня в Липецке: тайны долголетия, липчане не ждут дефолта в августе, четыре точки зрения на одно преступление
После первого этапа гидравлических испытаний в Липецке без горячей воды остаются 33 многоэтажки
Общество
1561
сегодня, 14:24
8
Сообщение от имени губернатора о холере и эвакуации — фейк
Аудиосообщение, в котором заявляется о полной эвакуации жителей Чаплыгинского района в Липецк, изготовлено с помощью нейросетей.
В правительстве также сообщили, что что голос губернатора подделан с помощью нейросетей:
«Злоумышленники… рассылают фейк с целью посеять панику среди жителей. Просим быть предельно внимательными к подобным рассылкам. Велика вероятность, что поддельные аудио- или видеосообщения от лица губернатора или его заместителей будут вбрасываться в информационное поле региона».
1
0
7
4
7
Комментарии (8)