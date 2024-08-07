Горячая вода подмывает опору Петровского моста

Пока не известно, трубу какой ресурсной компании порвало.

В вашем браузере отключен JavaScript

Под опорой старой ветки Петровского моста в районе гостиницы «Лагуна» течет горячая вода. Течет сильно — железобетонную опору уже подмывает. Рядом проходят две трубы большого диаметра. Очевидно, что прохудилась одна из них.В двух департаментах мэрии нам сообщили, что разбираются, кому принадлежит текущая труба. В «Квадре» комментарии обещали дать позже.Трубу порвало в очень неудобном для ремонта месте — под полотном моста. Возможно, что ремонт потребует вскрывать его перекрытие.