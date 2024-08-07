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914
сегодня, 11:59
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Горячая вода подмывает опору Петровского моста

Пока не известно, трубу какой ресурсной компании порвало.

Под опорой старой ветки Петровского моста в районе гостиницы «Лагуна» течет горячая вода. Течет сильно — железобетонную опору уже подмывает. Рядом проходят две трубы большого диаметра. Очевидно, что прохудилась одна из них.

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В двух департаментах мэрии нам сообщили, что разбираются, кому принадлежит текущая труба. В «Квадре» комментарии обещали дать позже.

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под опорой моста уже образовалось озеро с теплой водой 

Трубу порвало в очень неудобном для ремонта месте — под полотном моста. Возможно, что ремонт потребует вскрывать его перекрытие.
порыв на сетях
Петровский мост
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Комментарии (12)

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Как гость
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Сначала новые
смотритель зоопарка
2 минуты назад
срочно перекрываем мост до мая 2025 года
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Знают все.
7 минут назад
От этой трубы запитано пол города. Она идёт от ТЭЦ-2 на правый берег. И в двух департаментах мэрии не знают - кому принадлежит эта труба. Они что. издеваются
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Вячеслав Артур
7 минут назад
Пойду там мытся буду
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Дед
8 минут назад
Просто нет слов очередной прорыв, а ведь недавно мост капремонт делали,а трубы и так сойдёт.ни чего нового все как всегда.
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Люди
10 минут назад
Мост и то подмывается, а люди все лето без горячей воды. И помыться нечем.
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Ждем
12 минут назад
а я знаю, что это Квадры труба, потому что она с горячей водой, я даже знаю, что она напротив ГАИ вдоль дороги идёт, а прокурор это знает)))
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ирина
17 минут назад
а у нас кроме квадры еще кто то воду греет????
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Гость
25 минут назад
не знают чья труба??? Серьёзно???
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злой
42 минуты назад
Они и не спешат искать собственника, за всё заплатят горожане
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Гостья
43 минуты назад
А департаменты как ведомства вообще себя оправдывают???
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