Торги на снос сухих деревьев в Липецке снова выиграла воронежская предпринимательница Яна Ганабаева
На подготовку липецких школ и детских садов к новому учебному году направлено около 346 миллионов рублей
Общество
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сегодня, 11:59
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Горячая вода подмывает опору Петровского моста
Пока не известно, трубу какой ресурсной компании порвало.
В двух департаментах мэрии нам сообщили, что разбираются, кому принадлежит текущая труба. В «Квадре» комментарии обещали дать позже.
под опорой моста уже образовалось озеро с теплой водой
Трубу порвало в очень неудобном для ремонта месте — под полотном моста. Возможно, что ремонт потребует вскрывать его перекрытие.
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