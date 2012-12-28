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47 минут назад
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У 45-летней женщины изъяли немаркированных сигарет на 1169766 рублей

Киоскёрша купила нелегальную табачную продукцию в Москве.

В Липецкой области направлено в суд уголовное дело по обвинению 45-летней жительницы Краснинского района в приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта немаркированных табачных изделий в особо крупном размере (по пункту «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

По версии следствия, 45-летняя жительница Краснинского района в январе 2024 года купила в Москве около 10 тысяч пачек сигарет без маркировки и перевезла их в киоск в Лев-Толстовском районе. Женщина не является собственником этого киоска — раньше она там работала продавцом у индивидуального предпринимателя. А потом по договорённости с этим предпринимателем стала вести там свой бизнес, продавая немаркированые сигареты по сниженным ценам. Но такое предпринимательство длилось недолго: в киоск нагрянули сотрудники управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области и изъяли немаркированную табачную продукцию на общую сумму 1 169 766 рублей.

В ходе следствия женщина признала вину. Теперь ей грозит до 6 лет лишения свободы.
торговля
сигареты
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Алекс
32 минуты назад
В каждом втором киоске, можно купить такие сигареты.
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А
35 минут назад
не надо курить.... просто
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