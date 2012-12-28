Липецкая вечЁрка: пожар в «Европе», ДТП с автобусом и замор рыбы

Сегодня, 1 августа, произошел пожар в ТЦ «Европа» на улице Стаханова, на проспекте Победы автобус въехал сразу в несколько легковушек, и инспекторы рыбохраны с экологами и прокурорами начали искать причины замора рыбы в реке Воронеж.