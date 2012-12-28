Общество
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сегодня, 20:24
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Липецкая вечЁрка: пожар в «Европе», ДТП с автобусом и замор рыбы
Сегодня, 1 августа, произошел пожар в ТЦ «Европа» на улице Стаханова, на проспекте Победы автобус въехал сразу в несколько легковушек, и инспекторы рыбохраны с экологами и прокурорами начали искать причины замора рыбы в реке Воронеж.
Во время эвакуации 250 посетителей одна женщина подвернула ногу, ей понадобилась помощь медиков.
Жители сразу нескольких микрорайонов остались без света из-за этого пожара, но электроснабжение быстро восстановили.
Несмотря ни на что прокуратура начала проверку по факту пожара. По предварительным данным, он мог начаться из-за кровельных работ.
«Зимняя вишня, хромая лошадь. Никого ничему не научила. Как строили из **вна и палок, так и продолжают», — предупреждает Зануда 48.
«Возгорание было возле кондиционеров на крыше, как только электричество вырубили огонь силу потерял», — заметил Андрей.
«Молодцы ребята быстро потушили и спасли ТЦ», — написал Слава пожарным.
Накануне поздно вечером пожарным пришлось тушить огонь в одной из квартир дома № 17 по улице Горького. Там тоже обошлось без пострадавших, но эвакуировали восьмерых жильцов подъезда.
Сегодня днем на перекрестке проспекта Победы с улице Буденного автобус маршрута № 27 почему-то вовремя не затормозил и врезался в «Фольксваген», а иномарка по инерции въехала в «Ладу».
Липчане сообщили о большом количестве мертвой рыбы в районе ЛТЗ и Троицкого моста.
Это место уже посетили инспекторы рыбохраны и экологи, чтобы провести исследования. И выяснить причины замора рыбы. К проверке подключились прокуроры.
«Я помню в начале 70-х, находясь на пляже ЛТЗ, набирали воду из реки, что бы попить. Отплывешь метров на сорок. нырнешь и набираешь бутылку», — поделился воспоминаниями нквд.
«Вопрос. А когда в последний раз производилась очистка русла реки? Деньги тратиться, а результат — ноль. В 70-90ых годах каждое лето работал земснаряд, производилась очистка русла от Сокола до Троицкого. А сейчас одно всё хорошо на бумаге», — задался вопросом Гость.
«С очистных на тракторном всё лето текут фекалии, что тут расследовать», — поделился предположением Андрей.
Завтра в Липецке ожидается комфортная погода. По прогнозам синоптиков, температура в городе будет колебаться от +24 до +26 градусов, может пройти небольшой дождь.
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