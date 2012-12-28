В Липецке выясняют причины замора рыбы в реке Воронеж

Липчане жалуются на замор рыбы в районе ЛТЗ.













Аналогичное обращение уже поступило в управление экологии и природных ресурсов Липецкой области, но оттуда его переадресовали в Управление по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области, а оттуда по подведомственности — в Верхнедонской отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.



Инспекторы Верхнедонского отдела рыбоохраны АЧТУ Росрыболовства сегодня выехали на место и в данный момент выясняют причины гибели рыбы.



Фото – Аналогичное обращение уже поступило в управление экологии и природных ресурсов Липецкой области, но оттуда его переадресовали в Управление по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области, а оттуда по подведомственности — в Верхнедонской отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.Инспекторы Верхнедонского отдела рыбоохраны АЧТУ Росрыболовства сегодня выехали на место и в данный момент выясняют причины гибели рыбы.Фото – t.me/lebedyan_live

В соцсетях появились фотографии с места замора рыбы в реке Воронеж. Как сообщают очевидцы, много мёртвой рыбы было замечено в районе ЛТЗ и Троицкого моста.«Весь берег и дно усыпано мёртвой рыбой»,— отмечают в комментарии к фотографиям.