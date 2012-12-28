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Общество
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13 минут назад
В Липецке выясняют причины замора рыбы в реке Воронеж
Липчане жалуются на замор рыбы в районе ЛТЗ.
«Весь берег и дно усыпано мёртвой рыбой»,— отмечают в комментарии к фотографиям.
Аналогичное обращение уже поступило в управление экологии и природных ресурсов Липецкой области, но оттуда его переадресовали в Управление по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области, а оттуда по подведомственности — в Верхнедонской отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.
Инспекторы Верхнедонского отдела рыбоохраны АЧТУ Росрыболовства сегодня выехали на место и в данный момент выясняют причины гибели рыбы.
Фото – t.me/lebedyan_live
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