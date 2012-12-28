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Происшествия
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сегодня, 10:22
Во время пожара в многоэтажном доме в Липецке эвакуировали восьмерых жителей подъезда
Возгорание в девятиэтажке произошло 31 июля вечером
Огнем повреждена внутренняя отделка и бывшие в употреблении вещи на кухне и балконе на площади 8 квадратных метров. Из подъезда эвакуировали восьмерых жильцов.
За прошедшие сутки также произошел серьезный пожар в селе Новое Ракитино Лебедянского района на улице Центральной. Сгорели кровля бани, гаража, надворных построек, внутренняя отделка гаража и надворных построек.
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