Во время пожара в многоэтажном доме в Липецке эвакуировали восьмерых жителей подъезда

Возгорание в девятиэтажке произошло 31 июля вечером

Как сообщили в ГУ МЧС России по Липецкой области, на улице Горького, 17 пожар произошел в квартире.Огнем повреждена внутренняя отделка и бывшие в употреблении вещи на кухне и балконе на площади 8 квадратных метров. Из подъезда эвакуировали восьмерых жильцов.За прошедшие сутки также произошел серьезный пожар в селе Новое Ракитино Лебедянского района на улице Центральной. Сгорели кровля бани, гаража, надворных построек, внутренняя отделка гаража и надворных построек.