Без аритмии. В Липецке выписали первых пациентов, прооперированных по новой для региона технологии
Общество
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сегодня, 16:03
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Экологическая лаборатория подключилась к выяснению причин замора рыбы
Экологи произвели отбор проб воды для анализа химических показателей и содержания растворенного в воде кислорода.
«Специалисты из Верхнедонского отдела Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства и управления ветеринарии проверят также наличие заболеваний у рыб. По окончании проверки, которая проводится совместно с природоохранной прокуратурой, будет дана правовая оценка», — отметили в управлении экологии и природных ресурсов Липецкой области.
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