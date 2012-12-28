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2736
сегодня, 12:43
11

Из-за пожара в ТЦ «Европа» жители трех микрорайонов остались без света

Свет обещают включить после 16. 00.

Внеплановое отключение электроэнергии произошло в микрорайонах №№ 26,27 и 28. Как сообщили в пресс-службе мэрии, жители остались без света из-за пожара в ТРЦ «Европа».

Подачу электроэнергии планируют восстановить после 16:00.


отключение света
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Комментарии (11)

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Как гость
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Сначала новые
Влад
30 минут назад
Из за не компетентных рабочих , нарушивших правила безопасности при работе с огнем , многим людям создали проблемы , отключили электричество не законно ! Можно было отключить одно здание от электро сетей. Теперь на всех районах не работают лифты , их надо в ручную запускать , так же плохо работала связь и интернета не было , а кому то это важно .
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Влад
31 минуту назад
Из за не компетентных рабочих , нарушивших правила безопасности при работе с огнем , многим людям создали проблемы , отключили электричество не законно ! Можно было отключить одно здание от электро сетей. Теперь на всех районах не работают лифты , их надо в ручную запускать , так же плохо работала связь и интернета не было , а кому то это важно .
Ответить
Баркли
сегодня, 13:21
Так в Европе все нормально это в России что то не то …. О девайте пальто скоро осень
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катукова 33
сегодня, 12:59
Внимание вопрос! Что там в этой Европе такого сгорело, что тысячи людей остались без электричества и дадут только после 16:00?
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Местный
сегодня, 13:34
Свет уже дали, не плачь.
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Сергей
сегодня, 13:21
Она подключена, к районой подстанции, И расположена в жилом районе. Не С только важно что там горело, важно то что в случае чс, обесточиваются жилые дома, обьекты до(хотя сейчас И каникулы), а в новых районах все от эл-ва. Ни резервной линии, ничего.
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Кривенкова
сегодня, 12:59
У нас уже включили
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катукова 33
сегодня, 12:59
Внимание вопрос! Что там в этой Европе такого сгорело, что тысячи людей остались без электричества и дадут только после 16:00?
Ответить
Mikl
53 минуты назад
Вопрос интересный, если не было и аварийного энергоснабжения, то и горело долго потому что насосы пожаротушения запитываются от электричества. Опять как в Крокусе все сгорело потому что водяное пожаротушение не работало без электричества
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ттт
сегодня, 12:57
а можно gorod48.ru на фото погуще нафигачить? а то видно что на фото.
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Сергей
сегодня, 12:56
Один обьект, а три района без эл-ва, ни резервной линии, ни чего. А на минуту, это 27 район С газом, а в остальных все от эл-ва,ВСЕ......ТАМ ВЫСОТКА НА ПЯТИ СОТКАХ.
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