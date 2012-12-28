Без аритмии. В Липецке выписали первых пациентов, прооперированных по новой для региона технологии
Энергетики «Липецкэнерго» оперативно восстановили электроснабжение части потребителей города Липецка
Статистика: бензин в Липецкой области снова дорожает, цена на АИ-98 подскочила сразу на 1,4%
Общество
2736
сегодня, 12:43
11
Из-за пожара в ТЦ «Европа» жители трех микрорайонов остались без света
Свет обещают включить после 16. 00.
Подачу электроэнергии планируют восстановить после 16:00.
0
1
2
1
1
Комментарии (11)