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сегодня, 13:14
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Прокуратура начала проверку в связи с пожаром в ТЦ «Европа»
Будут установлены причины и обстоятельства пожара, дана оценка соблюдению собственниками и арендаторами помещений требований пожарной безопасности, качеству и эффективности принятых профилактических мер всеми заинтересованными органами и ведомствами.
«В ходе надзорных мероприятий будут установлены причины и обстоятельства пожара, дана оценка соблюдению собственниками и арендаторами помещений требований пожарной безопасности, качеству и эффективности принятых профилактических мер всеми заинтересованными органами и ведомствами. По итогам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования. Организованная МЧС процессуальная проверка также взята прокуратурой на контроль», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
Фото, видео - vk.com/volkova19062021
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