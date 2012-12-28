Прокуратура начала проверку в связи с пожаром в ТЦ «Европа»

Будут установлены причины и обстоятельства пожара, дана оценка соблюдению собственниками и арендаторами помещений требований пожарной безопасности, качеству и эффективности принятых профилактических мер всеми заинтересованными органами и ведомствами.