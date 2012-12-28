Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Пламя на крыше ТЦ «Европа» пожарным удалось затушить
Происшествия
В Липецке горит ТРЦ «Европа» на Стаханова
Происшествия
В правительстве Липецкой области взрыв дома назвали фейком
Происшествия
Опасные закрутки: пять липчанок попали в больницу из-за консервирования
Здоровье
Прокуратура начала проверку в связи с пожаром в ТЦ «Европа»
Происшествия
Роман Ченцов: «На Студеновском мосту асфальт в зиму мы укладывать не будем»
Общество
Без аритмии. В Липецке выписали первых пациентов, прооперированных по новой для региона технологии
Здоровье
«Это самая большая фобия в моей жизни! Вообще больше окна не открою!»
Общество
Пострадавшая у «Европы» подвернула ногу, а пожар мог возникнуть из-за кровельных работ
Происшествия
Из-за пожара в ТЦ «Европа» жители трех микрорайонов остались без света
Общество
Читать все
Все как мы любим: не знаем, где что лежит и кому что принадлежит
Общество
На проспекте Победы автобус 27-го маршрута таранил «Фольксваген» и «Ладу»
Происшествия
Прокуратура начала проверку в связи с пожаром в ТЦ «Европа»
Происшествия
Пострадавшая у «Европы» подвернула ногу, а пожар мог возникнуть из-за кровельных работ
Происшествия
Энергетики «Липецкэнерго» оперативно восстановили электроснабжение части потребителей города Липецка
Общество
Предложение взятки полицейскому обошлось в 550 000 рублей
Происшествия
На Соборной площади выстроилась огромная очередь
Общество
Ельчанин отсудил 100 000 рублей за придавленный палец
Происшествия
Тракторист получил три года колонии-поселения за гибель водителя легковушки
Происшествия
Статистика: бензин в Липецкой области снова дорожает, цена на АИ-98 подскочила сразу на 1,4%
Общество
Читать все
Происшествия
4030
сегодня, 13:14
8

Прокуратура начала проверку в связи с пожаром в ТЦ «Европа»

Будут установлены причины и обстоятельства пожара, дана оценка соблюдению собственниками и арендаторами помещений требований пожарной безопасности, качеству и эффективности принятых профилактических мер всеми заинтересованными органами и ведомствами.

Прокуратура Октябрьского района Липецка проводит проверку в связи с пожаром в ТЦ «Европа» на Стаханова, где сегодня произошло возгорание кровельного покрытия и обшивки здания. Из торгового центра эвакуировали 250 человек. Погибших нет. В настоящее время здание обесточено и пожар локализован.

lAQvZrkQa1c.jpg

«В ходе надзорных мероприятий будут установлены причины и обстоятельства пожара, дана оценка соблюдению собственниками и арендаторами помещений требований пожарной безопасности, качеству и эффективности принятых профилактических мер всеми заинтересованными органами и ведомствами. По итогам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования. Организованная МЧС процессуальная проверка также взята прокуратурой на контроль», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

Фото, видео - vk.com/volkova19062021
пожар
2
1
2
3
3

Комментарии (8)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Житель
18 минут назад
Название надо сменить. Европа позади, а мы все цепляемся. И рынок Европейский тоже. Как будто других русских названий нет.
Ответить
Чужое добро
48 минут назад
Горело , как пришло так и ушло
Ответить
Липа
53 минуты назад
А Европа на советской без системы пожарной безопасности почему до сих пор не закрыта? Уже года как два назад ей предписание вынесли. Откупился?
Ответить
Лиза
сегодня, 14:43
Сильно горела "Европа"...
Ответить
Бабаха
сегодня, 14:21
Всё потому что ремонтируют ценные кадры, иносранцы, пожинайте плоды дешёвой рабочей силы...
Ответить
Мистер очевидность
сегодня, 14:13
Дык видно же по видео что пожар начался с третьего этажа, на крышу он потом перекинулся, Кто-то забыл выключить принтер)))
Ответить
Прям так
сегодня, 14:12
Сразу и начала.....
Ответить
Новый русский
сегодня, 14:02
Опасно ходить уже по этим торговым центрам. Я на Петровский рынок.Там и шашлычка поешь и в напёрстки поиграешь....Верните нам Толкучку.Она тоже вся какая то из киосков стала.Но хоть бабы там те же стоят,как будто и не уходили из 90-ых.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Четвёртый святой появится на улице Ленина: постамент для памятника уже установлен
Общество
Коммуналка без комиссии, данные о пенсионных накоплениях, и помощь жертвам мошенников — законы, вступающие в силу в июле
Общество
Конь без пальто, девушка-бабочка и поздравление от нового мэра: на Соборной площади завершились «Липецкие зори»
Общество
В Липецкой области разрешения на работу от санитарных врачей получили 27 пляжей
Политика
Фото на память: как в Липецке выбирали мэра
Общество
Накопить на квартиру за 4,5 года: Липецкая область оказалась на 21 месте по доступности жилья
Общество
1 июля тарифы на коммунальные услуги для жителей Липецка вырастут на 8-9%
Общество
«Вариант Б»: командированным советуют приезжать в Липецк с женами и детьми
Общество
Молодежь составляет всего четверть населения области
Говорит Липецк
Чем в первую очередь должен заняться новый мэр?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru