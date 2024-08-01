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сегодня, 13:20
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На проспекте Победы автобус 27-го маршрута таранил «Фольксваген» и «Ладу»

На видео видно, что водитель «Волгабаса» не сбавил скорость перед перекрестком.

В полдень на проспекте Победы в Липецке начиная от памятника Танкистам в сторону центра города образовалась пробка. Оказалось, ее спровоцировало тройное ДТП на перекрестке с улицей Буденного.

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По словам водителя «Лады» он стоял на перекрестке в ожидании зеленого сигнала светофора. Вдруг в корму его машины ударился «Фолькваген». Оказалось, что иномарку толкнул вперед удар автобуса 27-го маршрута.

На видеозаписи аварии с камеры уличного наблюдения видно, что в стоявшие перед перекрестком легковушки въехал автобус «Волгабас». Как так вышло, разбираются автоинспекторы.
ДТП
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Комментарии (14)

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Как гость
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Сначала новые
ЮВП
34 минуты назад
Возродите сельское хозяйство и не нужно будет столько водителей автобусов.
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911
47 минут назад
Все в телефонах сидят и рулят одновременно. Так - то мозгов немного, да ещё и отвлекаются. Вот и результат. А бабы ещё и курят. Думают, что это очень круто)
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Вася с подгорного
52 минуты назад
В то время я себя боялся
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Водитель автобуса
сегодня, 14:42
Пока не будет соблюдаться график движения, отменена оплата наличными , никаких процентов от чека,,фиксированная достойная зарплата, соблюдение труда и отдыха, горячая линия для жалоб водителей на своих царьков, контроля . Так и будет происходить.
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опер
сегодня, 14:06
Телефон телефоныч . проверьте распечатку разговоров водителя автобуса и сверьте время разговора со временем ДТП
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опер
сегодня, 13:58
Телефон телефоныч . проверьте распечатку разговоров водителя автобуса и сверьте время разговора со временем ДТП
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Ветеран
сегодня, 13:50
Набрали водил в автопарк с автобусной остановки, они и гоняют по городу как хотят.
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Ромео
сегодня, 13:47
Пожинайте плоды того что разрешили женщинам водить рейсовые автобусы...
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Бабаха
сегодня, 13:46
Виноват случай, что из этого автобуса ушёл воздух и тормозить было нечем...
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Гость
сегодня, 13:45
Телефоны пусть знают перед работой. Все сидят во время движения в смартфонах по головно.
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