На проспекте Победы автобус 27-го маршрута таранил «Фольксваген» и «Ладу»

На видео видно, что водитель «Волгабаса» не сбавил скорость перед перекрестком.

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В полдень на проспекте Победы в Липецке начиная от памятника Танкистам в сторону центра города образовалась пробка. Оказалось, ее спровоцировало тройное ДТП на перекрестке с улицей Буденного.По словам водителя «Лады» он стоял на перекрестке в ожидании зеленого сигнала светофора. Вдруг в корму его машины ударился «Фолькваген». Оказалось, что иномарку толкнул вперед удар автобуса 27-го маршрута.На видеозаписи аварии с камеры уличного наблюдения видно, что в стоявшие перед перекрестком легковушки въехал автобус «Волгабас». Как так вышло, разбираются автоинспекторы.