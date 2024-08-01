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Происшествия
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сегодня, 13:20
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На проспекте Победы автобус 27-го маршрута таранил «Фольксваген» и «Ладу»
На видео видно, что водитель «Волгабаса» не сбавил скорость перед перекрестком.
По словам водителя «Лады» он стоял на перекрестке в ожидании зеленого сигнала светофора. Вдруг в корму его машины ударился «Фолькваген». Оказалось, что иномарку толкнул вперед удар автобуса 27-го маршрута.
На видеозаписи аварии с камеры уличного наблюдения видно, что в стоявшие перед перекрестком легковушки въехал автобус «Волгабас». Как так вышло, разбираются автоинспекторы.
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