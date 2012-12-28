Без аритмии. В Липецке выписали первых пациентов, прооперированных по новой для региона технологии
Общество
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сегодня, 15:54
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Прокуратура начала проверку по массовой гибели рыбы
Выясняют размер причиненного природе ущерба.
«Устанавливаются обстоятельства произошедшего. К проверочным мероприятиям привлечены специалисты территориальных управлений Росприроднадзора, экологии и природных ресурсов и ветеринарии. В органах контроля запрошена информация о размере причиненного ущерба. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
Добавим, что ранее инспекторы Верхнедонского отдела рыбоохраны АЧТУ Росрыболовства также выехали на место, специалисты из московского института уже проводят исследования рыбы и воды.
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