В Липецкой области небольшие дожди и до +27

В ближайшие трое суток Липецкая область окажется в тыловой части обширного циклона с центром над Уралом – кратковременные дожди пройдут местами, 3 августа осадков не ожидается.

Среднесуточные температуры воздуха составят 18-19 градусов тепла, что на 1-2 градуса ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 августа в Липецкой области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер западный, 8-13 м/сек. Температура ночью от +11 до +16 градусов, днем – от +22 до +27 градусов.В Липецке переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой кратковременный дождь. Температура ночью – от +12 до +14 градусов, днем – от +24 до +26 градусов.День 1 августа стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +41. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1968 году –8 градусов тепла.