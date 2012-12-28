Пострадавшая у «Европы» подвернула ногу, а пожар мог возникнуть из-за кровельных работ

Стали известны предварительные причины пожара в ТЦ «Европа» на Стаханова.

Полицейские и пожарные опросили рабочих, которые сегодня чинили крышу на ТЦ «Европа». По их словам, они делали мягкую кровлю и работали, в том числе, горелкой. Из-за этого и мог возникнуть пожар.Также на место ликвидации горения люди заметили автомобиль «скорой помощи», в которую помещали женщину. Как выяснилось, она во время эвакуации из ТЦ подвернула ногу.