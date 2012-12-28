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Происшествия
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сегодня, 12:58
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Пострадавшая у «Европы» подвернула ногу, а пожар мог возникнуть из-за кровельных работ
Стали известны предварительные причины пожара в ТЦ «Европа» на Стаханова.
Также на место ликвидации горения люди заметили автомобиль «скорой помощи», в которую помещали женщину. Как выяснилось, она во время эвакуации из ТЦ подвернула ногу.
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