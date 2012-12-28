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3137
сегодня, 12:58
6

Пострадавшая у «Европы» подвернула ногу, а пожар мог возникнуть из-за кровельных работ

Стали известны предварительные причины пожара в ТЦ «Европа» на Стаханова.

Полицейские и пожарные опросили рабочих, которые сегодня чинили крышу на ТЦ «Европа». По их словам, они делали мягкую кровлю и работали, в том числе, горелкой. Из-за этого и мог возникнуть пожар.

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Также на место ликвидации горения люди заметили автомобиль «скорой помощи», в которую помещали женщину. Как выяснилось, она во время эвакуации из ТЦ подвернула ногу.
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Комментарии (6)

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Как гость
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Сначала новые
Им
51 минуту назад
Лишь бы крайних сделать и не расследовать. Как с Европой на советской. Там полное нарушение, но её не закрыли, откупились
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Нонка
сегодня, 14:27
Так летела ,что нога то возьми да и подверглись Нас толкнули мы упали ,нас подняли мы пошли ......
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-
сегодня, 14:02
А в столице взрывались газовые баллоны при кровельных работах.
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ДС
сегодня, 13:49
пожар возник от традиционного рукож..пия
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Покупатель Европы
сегодня, 13:28
Какие кровельные работы ?????? Видно слепому, что пламя из окна третьего этажа. Вы теперь рабочих выставляете крайними. Как обычно, виноваты рабочие. СК разберётся.
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Сергей
сегодня, 13:13
Нарушение ТБ, или не качественные материалы????
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